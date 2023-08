Kanzlei Gutmann: Vom heimischen Esstisch nach Fischamend

Anfangs wurde das seit 2015 bestehende Unternehmen noch vom Küchentisch des Gründerpaares Alexander und Claudia Gutmann geführt. „Da wir beide schon seit geraumer Zeit in der Steuerberatung arbeiten, war der Aufbau an sich recht einfach“, erzählt Alexander Gutmann über die Unternehmensgründung. Die Zuständigkeitsbereiche teilt sich das Ehepaar: Claudia Gutmann übernimmt die Steuerberatung, Alexander Gutmann die Unternehmensberatung. Vor seiner Selbstständigkeit war der Firmengründer als Finanzvorstand der Fischamender „Cargo Partner Gruppe“ tätig.

Nach Übernahme der Kanzlei Hierweck in Pottendorf (Bez. Baden) samt der drei Mitarbeiter bezog man 2016 den heutigen Hauptstandort in derselben Gemeinde. Jüngst wurde jedoch die Kanzlei Trestl in Fischamend übernommen und so wuchs die Firma um einen zusätzlichen Standort. Dabei seien zwar kein neues Personal hinzugekommen, dafür aber 110 neue Klientinnen und Klienten und.

Mitarbeitersuche läuft auf Hochtouren

„Für die neu übernommenen Kunden hat sich im Grunde nichts geändert“, bekräftigt Gutmann und führt fort: „Natürlich haben auch einige Klienten durch die Übernahme gewechselt, andererseits sind auch bereits einige hinzugekommen. Das ist in unserer Branche ein üblicher Kreislauf“. Insgesamt werden laut Gutmann etwa 620 Kundinnen und Kunden von der Kanzlei betreut.

Derzeit beschäftigen die Gutmanns zehn Angestellte, zwei weitere sollen bis Jahresende dazukommen. In den vergangenen zwei Monaten sei die Belegschaft bereits um zwei Personen gewachsen. „Die Niederlassung in Fischamend wird durch unsere Mitarbeiter aus der Zentrale in Pottendorf sowie durch meine Frau und mich geführt“, erzählt Gutmann. Eine fixe Personalzuteilung werde erst in den kommenden Monaten geschehen.

Interne und externe Fortbildungen

„Insbesondere durch die weit fortgeschrittene Digitalisierung sind unsere Leistungen für viele Branchen attraktiv“, begründet Gutmann den wachsenden Erfolg der Kanzlei. Fortbildung sei dabei ein wichtiges Thema. Alle Angestellten nehmen laut Gutmann regelmäßig an externen Fortbildungen teil, der Zeitaufwand hierfür variiere je nach Dynamik der Gesetzgebung.

„In den letzten Jahren haben wir auch zahlreiche interne Fortbildungen, besonders in Zusammenhang mit den Covid-Förderungen durchgeführt“, berichtet Gutmann. Das Ehepaar rechnet für sich selbst mit einem Zeitaufwand von ca. 40 Stunden jährlich für externe Fortbildungen, fast doppelt so viel wie für seine Mitarbeitenden.