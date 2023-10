„Villa Kulturbunt“ – eine neue Anlaufstelle für Künstler

Sie rennen nicht in unterschiedlich farbigen Strümpfen durch die Gegend oder haben seitlich abstehende, rote Zöpfe. Auch einen Totenkopfaffen als Haustier sucht man bei ihnen vergebens. Aber Daniela Mitterlechner und Christina Scharrenbroich haben Ideen. Kreative Ideen. Und eine solche bedient sich des Namens der Behausung aus den Geschichten um die Kinderbuch-Figur Pippi Langstrumpf von Astrid Lindgren. Das Duo Mitterlechner/Scharrenbroich hat jüngst den Verein „Villa Kulturbunt“ gegründet.

„Der Verein soll eine Anlaufstelle für Künstlerinnen und Künstler sein. Wir wollen Kulturschaffende und Künstlerinnen/Künstler vernetzen und ihnen die Möglichkeit geben, sich dem Publikum zeigen zu können“, sagt Daniela Mitterlechner. Ansprechen wollen die beiden Beginnerinnen/Beginner ebenso wie arrivierte Künstlerinnen/Künstler aus sämtlichen Bereichen. „Ob Autoren, Fotografinnen, Malerinnen, Bildhauer oder Menschen aus Musik und Tanz – alle Kunstrichtungen sind willkommen. Wir werden beim Organisieren von Auftritten unterstützen, in der näheren Umgebung selber Events auf die Beine stellen, die Kunstschaffenden auf einer gemeinsamen Homepage sichtbar machen und in Zukunft auch Fortbildungen anbieten.“

Die Idee für die Gründung eines Vereins sei im Frühjahr entstanden. „Die Form des Vereins bietet eine gewisse Niederschwelligkeit, so dass der Zugang zueinander und die Vernetzung ohne hohe Hürden machbar sind“, sagt Daniela Mitterlechner. Noch unbekannte oder in der Öffentlichkeit noch nicht wahrgenommene Künstlerinnen und Künstler sollen unterstützt, gefördert und wenn nötig gepusht werden. Dem Grundsatz, Kultur und Kunst vor der Haustüre anbieten und stärken zu wollen, lebt das Duo Mitterlechner/Scharrenbroich insofern nach, als dass es in Leopoldsdorf und Umgebung mögliche Ausstellungs- oder Auftrittsorte finden und für eine regelmäßige Zusammenarbeit gewinnen will.

Im Rahmen eines Einstandsfestes wird am 21./22. Oktober im AG34er-Haus in Leopoldsdorf der Verein der Öffentlichkeit vorgestellt. Selbstverständlich ist Kultur in unterschiedlichsten Formen und Färbungen Teil der Präsentation. Unter anderem werden Bilder von Peter Daurer, Thomas Engl, der Nachwuchs-Künstlerin Patricia Panchaz sowie Fotografien von Raphael Fasching ausgestellt. Zudem werden Tanzvorführungen und Live-Musik geboten (vgl. untenstehendes Programm).

Das Programm