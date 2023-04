Billa ersetzt Spar am Flughafen

Nach zwei Monaten Bauzeit öffnete der Billa Corso im Terminal 3 am Flughafen Wien-Schwechat seine Türen. Die Feinschmecker-Variante der Billa-Märkte ist nun dort an die Stelle des Gourmet Spar getreten.

Auf 460 Quadratmetern Verkaufsfläche will man im Artdeco-Stil Reisende und Flughafen-Mitarbeiter gleichermaßen ansprechen. 26 Arbeitsplätze wurden im Zuge der Eröffnung neu für den Standort in der Ankunftshalle des Flughafens geschaffen. Angeboten werden dort auch zahlreiche regionale und eine große Bandbreite an „ready-to-eat“-Produkten. An einer sogenannten Hot-Bar, die als Take-Away-Bereich außerhalb des Marktes zugänglich ist, gibt es auch warme Speisen.

„Es freut mich daher sehr, dass wir uns mit dem neuen Billa Corso Markt als wichtiger Nahversorger an diesem einzigartigen Standort positionieren. Internationale Gäste sollen nach der Ankunft bei uns im Markt gleich ein Stück Wiener Kultur kennenlernen, aber auch Heimkehrende möchten wir kulinarisch mit österreichischen Spezialitäten verwöhnen“, sagte Rewe International-Vorstand Marcel Haraszti bei der Eröffnung. Über den Neuzugang freut sich auch Flughafen-Vorstand Julian Jäger: „Genussvoll ankommen und abheben: Mit der neuen Billa Corso Filiale erweitern wir das bestehende Angebot an hochwertigem Einkaufs- und Gastronomieerlebnis am Flughafen Wien.“ Der neue Markt ist bereits die dritte Billa-Filiale am Airport.

