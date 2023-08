Schwechater Gastro-Geschichte in 490 Bildern

43 Gasthäuser gab es einst in Schwechat. Heute sind es noch um die acht Wirte mit österreichischer Hausmannskost. Mit der Schließung des Gasthauses Angelis und dem bereits erfolgten Abriss verlor die Braustadt erst kürzlich eines ihrer Traditionshäuser. In seinem neuesten Buch „Die Gasthäuser und Wirte von Schwechat“ blickt nun der ehemalige Stadtarchivar, Adolf Ezsöl, auf die bewegte und umfangreiche Geschichte der Schwechater Gastronomie zurück. Neben einer historischen Beschreibung zu jedem der 43 Wirtshäuser wartet der Autor darüber hinaus mit rund 490 Bildern auf.

Dieses Bild zeigt das Gasthaus Buckecker "Zum Grünen Kranz" in der Brauhausstraße im Jahr 1912. Das 1980 abgerissene Gebäude stand rechts neben dem Festsaal der ehemaligen Brauerei. Foto: Archiv Ezsöl

„Für die Zusammenstellung des Buchtextes und der Bilder habe ich, neben der aufwendigen Pflege meiner Gattin, nur zwei Monate gebraucht“, lässt Ezsöl gegenüber der NÖN wissen. Das Thema „Gasthäuser“ habe ihn schon lange gereizt, zumal der Schwechater Historiker auch einen persönlichen Bezug zur Gastronomie hat. „Mein Vater hatte berufsbedingt viel mit Gasthäusern zu tun. Als Sohn durfte ich ihm bei vielen Fahrten begleiten und so war ich dann mit ihm auch immer wieder Gast in den Wirtshäusern, von denen einige schon sehr alt waren und heute leider nicht mehr existieren“, berichtet er im Vorwort des Buches.

Dieser Startvorteil komme auch dadurch zur Geltung, dass er „viele der alten Gastwirte persönlich kennen gelernt“ habe und dadurch ihm dadurch „viele Eindrücke und Erlebnisse von damals“ in Erinnerung wären. Zu einigen Wirten hatte Ezsöl auch eine freundschaftliche Beziehung, wodurch er „wichtige Hinweise und Fotos“ bekommen habe, die er nun in seinem Buch verarbeiten konnte. In Summe will der Autor aber auch die Bedeutung der Wirtshäuser in der Vergangenheit betont wissen.

Das Gasthaus von Georg Neckam "Zu den 3 Laufern" im Jahr 1925. Das Lokal stand in der Sendnergasse 6. Foto: Archiv Ezsöl

So waren die Wohnverhältnisse gerade in der Arbeiterschaft prekär, eine Erholung war dort nach acht bis zehn Stunden Arbeit und das sechs Tage die Woche, kaum bis gar nicht möglich. In den Gaststätte aber schon. Zudem sei es „erstaunlich, dass trotz der schweren Arbeit und der langen Arbeitszeit noch kulturelle Leistungen erzielt werden konnten. So gab es unzählige Vereine, die aber ihren Sitz wieder in Gasthäusern hatten“, weiß Ezsöl. Das war auch für Wirte ein großes Geschäft, das über hunderte Jahre florierte.

Das Buch „Die Gasthäuser und Wirte von Schwechat“ gibt es unter anderem in der Buchhandlung am Hauptplatz von Elisabeth Strini zu erwerben. Kosten: 29,90 Euro.