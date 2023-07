Afrikanisches Flair am Schwechater Kellerberg

Zuletzt gab es in dem lange Jahre leer stehenden Lokal am Kellerberg vorwiegenden einen Eisverkauf. Doch nun will Panebsida Aicha Heimerl die frühere Eisbärenhöhle langfristig mit neuem Leben erfüllen. So startete die Unternehmerin mit ihrem Café-Restaurant „Heimelig“ durch. Geöffnet ist von Donnerstag bis Samstag von 14 bis 21 Uhr sowie am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. In naher Zukunft will Heimerl auch einen Sonntagsbrunch anbieten.

Mit ihrem Lokal bringt die Betreibern ein gänzlich neues Flair nach Schwechat - und zwar jenes aus Westafrika. Denn auf der Menükarte stehen vorwiegend Speisen mit einem Fokus aus Kochbananen, Erdnussbutter Gemüse oder Süßkartoffeln. Zumeist als Hauptgang in Form von Bowls oder Burgern gereicht. Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ) sowie Wirtschaftsstadtrat Anton Imre (ÖVP) und Wirtschaftskammer-Außenstellenleiter Mario Freiberger gaben sich in der Eröffnungswoche ein Stelldichein.

„Wir sind stolz darauf, solch eine Vielfalt an kulinarischen Angeboten in Schwechat zu haben. 'Heimelig' bereichert unseren lokalen Gastro-Sektor und bringt ein Stück der reichen westafrikanischen Kultur zu uns", unterstreicht Stadtchefin Baier. Reservierungen und Anfragen sind übrigens unter der Telefonnummer 0676/555 44 72 und per E-Mail unter restaurant@heimelig.at möglich.