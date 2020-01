2,3 Millionen Euro investierte der Abfallverband Schwechat (AWS) in die Errichtung des neuen Wertstoff-Sammelzentrums, das am vergangenen Samstag feierlich eröffnet wurde.

Auf dem rund 6.700 Quadratmeter großen Gelände in der Gutenhoferstraße wurden 18 Containerstandplätze – zwölf in der Halle, sechs im Außenbereich – errichtet. Mit dem neuen Sammelzentrum soll nicht nur die Kapazität der Müllsammlung adaptiert werden. Das alte knapp 20 Jahre alte Sammelzentrum war noch auf rund 2.500 Einwohner ausgelegt. Mittlerweile zählt Himberg mehr als doppelt so viele Bewohner.

Dazu kommt, dass schon heuer mit dem Umbau des Bahnhofs begonnen werden soll. Im Zuge dessen wird auch der Bahnübergang zur Rauchenwartherstraße für den Autoverkehr gesperrt.

Mit dem neuen Sammelzentrum bleibt nun den Bewohnern die Zufahrt über den Bahnübergang erspart.

Die Zufahrt zum neuen Sammelzentrum ist nur unter Vorweis einer AWS-Card, die allen Haushalten zugestellt wurde, möglich.