„Kinder sind vor der Kamera so natürlich. In ihren Augen spiegelt sich die Lebensfreude wider“, schwärmt Sabrina Flandorfer. Für die Schwechaterin ist Fotografieren mehr als ein Hobby, daher wagt sie den Schritt ins berufliche und gründete das Studio „Zwergerlfotografie“.

Wie der Namen schon erahnen lässt, will sich Flandorfer auf Kinderfotografie spezialisieren. Das ist nicht zuletzt auch aufgrund ihrer Funktion als Obfrau der Schwechater Kinderfreunde naheliegend. Zum Start mit Mitte September soll es nur Newborn-Shootings, also mit neugeborenen Babys geben. Ab dem nächsten Frühjahr will Flandorfer dann das Angebot auf Baby-, Kinder- oder Familienshootings erweitern.

SPÖ Macht ihre Leidenschaft zum (Zweit-)Beruf: SabrinaFlandorfer.

„Die Idee entstand schon vor ein paar Jahren, jetzt passt es einfach“, erzählt sie im NÖN-Gespräch. Allerdings wird die Fotografie nur ein Nebenjob sein, denn hauptberuflich bleibt Flandorfer Immobilienmaklerin. Darüber hinaus ist die 30-Jährige noch zweifache Mutter und sitzt für die SPÖ im Gemeinderat. Doch sie ist überzeugt, dass sich alles gut vereinbaren lassen wird. „Wohnungsbesichtigungen sind meistens am Abend. Fotoshootings sind nur mit Termin möglich und eher am Vormittag. Denn da schlafen die Babys besser“, weiß Flandorfer. Zudem kann sie sich auf die Hilfe ihres Mannes und ihrer Eltern verlassen.

Ein Fotostudio hat die Schwechaterin übrigens schon gefunden. Geworden ist es eine Wohnung in der Brauhausstraße 1, die sie als Immobilienmaklerin rein bekam. „Als ich die Wohnung gesehen habe, dachte ich mir, die wäre perfekt. Also habe ich sie selbst gemietet“, schmunzelt Flandorfer.