Himberg: Künstlerduo bringt extravagante Möbel auf den Markt

Funktionale Objekte an der Schnittstelle zwischen Produktdesign und Kunsthandwerk herzustellen - das ist der Anspruch der beiden Absolventen der New Design University St. Pölten. Oder wie sie es selbst formulieren: „ Unser Hauptziel ist es, interessanten Ideen den Raum zu geben, in materieller Form zu existieren.“

Und genau dem gehen der Himberger Fabian Wohlfahrt und der Wiener Benjamin Rößler seit kurzem in ihrem Atelier in der Brauhausstraße 22 in Himberg nach. Weg von konventionellen Möbelstücken entstehen hier etwa Stühle, deren Ästhetik zwar im Vordergrund steht, die gleichermaßen jedoch nicht an Funktionalität einbüßen. Gearbeitet wird dabei mit verschiedensten Materialien von Metall, über Kunststoffe bis hin zu Keramik.

Die Idee zur Gründung des Studios „byware“ sei schon während der Studiums entstanden: „Benjamin und ich haben gemeinsam an der New Design University St. Pölten studiert und bereits zu dieser Zeit etliche Projekte gemeinsam verwirklicht. Eine Zusammenarbeit war daher kein Zufall, sondern lediglich das Ergebnis geteilter Interessen und einer engen Freundschaft“, erzählt Fabian Wohlfahrt. Ihr gemeinsamer Gestaltungsansatz, der abseits eines geradlinigen Designprozesses liege und dem Experimentieren gebührend Platz einräume, habe die beiden dazu veranlasst, ihrem Tun auch einen Namen zu geben.

Von Möbelstücken bis hin zu Gürtelschnallen

Die Produktpalette von „byware“ ist breit gefächert. Auch wenn das Studio zwar als selbstständige Marke mit eigener Linie agiere, sei es offen für Auftragsarbeiten und Kollaborationen, wie Benjamin Rößler meint: „Beispielsweise konnten wir in den letzten Monaten ein Projekt für die Wiener Modebrand „Christina Seewald“ fertigstellen. Die von uns entworfenen Anhänger für Zipper sowie eine Gürtelschnalle werden gerade auf der Pariser Fashion Week präsentiert und sind ab Kalenderwoche 23/24 erhältlich.“ Abseits davon seien freilich noch weitere Zusammenarbeiten in Planung.

Erhältlich sind die Produkte der jungen Designer online über deren Website https://www.studiobyware.at/shop oder Instagram-Account „studiobyware“. Der Preis wird sich im dreistelligen Bereich bewegen. Ihr Atelier als Schauraum und Verkaufslokal zu nutzen, strebten die beiden vorerst nicht an. „Wir zielen aber darauf ab, in Zukunft in den diversesten Wiener Designshops sowie Online-Shops vertreten zu sein, um unsere Objekte noch zugänglicher und leichter erhältlich zu machen“, meint Wohlfahrt allerdings. Indes tüfteln die Künstler weiter an neuen und extravaganten Designideen.

