Himberg: Zahnarzt Matthias Unger übernimmt Praxis in Krautgartengasse

Matthias Unger wurde in Wien geboren und schloss im Jahr 2017 das Studium der Zahnmedizin ab. Nach mehreren Stationen in Niederösterreich und Wien übernahm er nun die vakante Stelle als Vertragsarzt für alle Kassen in der Krautgartengasse 5. Damit gibt es mit jener Praxis in der Wienerstraße nun wieder zwei Zahnärzte in der Gemeinde.

Das ist allerdings nicht die einzige Neuerung, wurde die Praxis schließlich sowohl stilistisch als auch das zahnmedizinische Inventar betreffend grunderneuert. „Durch die Anschaffung eines modernen 3D Röntgengerätes können von nun an auch Zahnimplantate und kieferorthopädische Behandlungen, also etwa festsitzende und unsichtbare Zahnspangen, angeboten werden. Ebenso wurde ein Intraoralscanner angeschafft, mit dem sich der für den Patienten sonst unangenehme Zahnabdruck in vielen Behandlungen vermeiden lässt“, so Unger.

Mit dem Rennrad durch den Ort

Was Matthias Unger motivierte die freie Stelle in Himberg zu übernehmen? Er habe das Glück gehabt, seine Jugend und Kindheit am Land zu verbringen und habe daher immer eine besondere Bindung zur ländlichen Gegend verspürt. Sein Studium habe er aber in Wien absolviert, wo er genauso die Vorzüge der Großstadt genoss beziehungsweise weiterhin genießt. „Durch die Ordination in Himberg lässt sich somit beides vereinen. Mit dem Rennrad habe ich außerdem in den letzten Jahren so ziemlich jeden Meter um und in Himberg abgefahren“, sagt der Zahnarzt.

Himbergs Bürgermeister Ernst Wendl (SPÖ) freue sich, dass der Bevölkerung mit Matthias Unger ein zweiter „ausgezeichneter Zahnarzt“ zur Verfügung stehe und die zahnärztliche Versorgung in der Gemeinde gewährleistet sei. Die Praxis in der Krautgartengasse 5 ist montags und dienstags von 8 bis 18 Uhr, donnerstags von 12 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 15 Uhr geöffnet. Termine können unter der Telefonnummer 02235/87291 oder über die Homepage www.dr-unger.at vereinbart werden.

