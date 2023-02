Thomas Buchberger ist neuer Vize in Rauchenwarth

Mit Jahresende musste Herbert Pangerl aus gesundheitlichen Gründen seinen Rückzug bekannt geben. Er war erst im Juni 2021 zum Vizebürgermeister gewählt worden. Nun steht sein Nachfolger offiziell fest: Umweltgemeinderat Thomas Buchberger (ÖVP) wurde mehrheitlich, bei einer ungültigen Stimme, zum neuen Stellvertreter von Ortschef und Parteikollegen Martin Kolber gewählt.

Buchberger zog 2005 in den Gemeinderat ein und wurde prompt mit den Jugendagenden betraut. Zehn Jahre später wurde er Umweltgemeinderat, diese Funktion übt der 44-Jährige auch in seiner neuen Rolle aus. „Wir haben die Agenden nur auf mehrere Köpfe aufgeteilt“, erklärt Buchberger im NÖN-Gespräch. Die Motivation sich vor 18 Jahren politisch zu engagieren und nun den Posten des Vizeortschefs zu übernehmen, ist für ihn die Gleiche: „Mir liegt die Entwicklung der Ortschaft am Herzen und ich will hier mitgestalten.“

Zwei neue Gesichter im Gemeinderat

Dafür ist der Vater von zwei Söhnen bereit, seine karge Freizeit zu investieren – denn einerseits ist Buchberger im Brotberuf Werkstättenleiter im Bereich Werkzeugmacher/Formenbau und andererseits im Nebenerwerb Landwirt.

Der Rückzug von Vorgänger Pangerl war jedoch nicht der einzige ÖVP-Abgang mit Ende des Vorjahres. So legte auch Gemeinderat Andreas Trischitz aus beruflichen Gründen sein Mandat zurück. Ihre Nachfolger sorgen nun fast für ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Männern und Frauen im Gemeinderat. Denn mit Silvia Hager und Andrea Sohl ziehen zwei Mandatarinnen ein, damit setzt sich das Politgremium nun aus acht Männern und sieben Frauen zusammen.

