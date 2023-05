NÖ Musikschultag Auf einem Flügel in den Zauberwald entführt

Lesezeit: 3 Min PG Peter Gerber Plech

Iris Clara Maltrovsky am Flügel. Foto: Peter Gerber Plech

M it einem Klaviervortragsabend nahmen rund 20 Schülerinnen und Schüler der Musikschule Südheide am Freitagabend (5. Mai) das Publikum in Lanzendorf mit auf eine Reise durch den „Zauberwald“.