Solar-Vollbremsung bei DLH-Logistikpark in Ebergassing

Unumstritten ist das Campusprojekt der Österreich-Tochter der „Deutsche Logistik Holding“ (DLH) nach wie vor nicht. Die Kritik an mehr Belastung durch Lkw-Verkehr oder der Bodenversiegelung ist zwar weiter vorhanden, aber deutlich leiser. Zudem sind die seit November 2022 laufenden Bauarbeiten auf dem fast 14 Hektar großen Areal letztlich Realität. Laut Christian Vogt, Geschäftsführer des Immobilienentwicklers „DLH Real Estate Austria GmbH“, ist man voll im Zeitplan oder im Branchensprech „in time“.

Der erste Bauteil wird mit Dezember fertig sein, das Gesamtprojekt in unmittelbarer Nachbarschaft zum Spar-Logistikzentrum dann Mitte 2024. Mit einer Ausnahme: Die Dächer der insgesamt vier Hallen werden großteils verwaist bleiben. Ursprünglich war geplant, sämtliche Flächen mit Solarstrom-Kollektoren auszustatten. Doch dazu wird es vorerst nicht kommen. „Es fehlt dafür an Netzkapazitäten“, berichtet Vogt im Zuge eines NÖN-Lokalaugenscheins auf der Großbaustelle.

DLH Österreich-Geschäftsführer Christian Vogt in einer der Logistikhallen. Foto: Gerald Burggraf

Die geplanten Photovoltaikanlagen würden nämlich deutlich mehr Strom produzieren als vor Ort verbraucht werden kann. Daher müssten relativ große Mengen ins Netz einspeist werden, das dafür jedoch aktuell schlicht nicht gerüstet ist. Finanziert werden die Solarwerke über einen Investor, der eben nur einen Teil des Projekts umsetzt. Zumindest in einem ersten Schritt. „Wir haben mit dem Investor einen Optionsvertrag für alle Dachflächen. Sobald die Netzkapazitäten vorhanden sind, geht es weiter“, sagt der DLH-Chef.

Zwei namhafte, aber ungenannte Mieter sind fix

Eine Neuerung wird es ganz oben aber geben. Denn erstmals wurden die Hallendecken direkt über den Laderampen ein wenig heruntergesetzt. Diese niedrigeren „Treppenstreifen“ werden am Ende begrünt. Auf Mieterseite hat Geschäftsführer Christian Vogt zudem gute Nachrichten zu vermelden. „Zwei Mieter sind schon fix“, erzählt Vogt zufrieden. Welche das sind will der DLH-Chef aber noch nicht. Es handle sich aber um namhafte Unternehmen. Mit weiteren Kunden ist man zudem in Verhandlung.

Dass die zwei ersten Hallen mit der Fertigstellung Anfang Dezember voll vermietet sein werden, daran hegt er keine Zweifel. Das gilt im Übrigen auch für den zweiten straßenseitigen Bauteil direkt an der B15 mit ebenfalls zwei Gebäudekomplexen. „Das Interesse ist enorm groß“, unterstreicht Vogt. Insgesamt umfasst der DLH-Logistikpark eine Gesamtfläche von 75.000 m².

Der erste Bauteil macht mit etwa 35.000 m² etwas weniger als die Hälfte aus. Die beiden Hallen bestehen aus jeweils drei Einheiten mit 5.698 m² bis 8.511 m² an Lager-, Mezzanin- und Büroflächen. Die zwei Hallen des zweiten Bauabschnitts bestehen aus vier (4.937 m² bis 6.901 m²) beziehungsweise drei Einheiten (4.937 m² bis 4.980 m²). Vermietet werden die Hallensegmente einzeln oder bei Bedarf auch zusammengefasst.