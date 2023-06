Kettcar Rennen des ARBÖ in Mannswörth

Bei dem Kettcar-Rennen der Kinder des ARBÖ Schwechat zeigten die jungen Teilnehmer ihr Können in scharfen Kurven und mit schnellen Flitzern. Etwa 35 Kinder aus 4 verschiedenen Altersklassen traten gegeneinander an. Nachdem das Rennen zuletzt im Jahr 2019 stattfand, war es nun hoch an der Zeit für eine neue Runde.

Natürlich stand die Sicherheit an höchster Stelle. Es war Helmpflicht für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer und ein abgesperrter Bereich auf einem Parkplatz sorgte für genügend Abstand zum Straßenverkehr.

Zusätzlich lernten die Kids auch den ARBÖ kennen und haben dadurch auch einen Mehrwert für Verkehrssicherheit im allgemeinen.