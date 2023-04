Rettungshelikopter landete am Eurospar-Parkplatz in Fischamend

Viele Möglichkeiten mit einem Helikopter zu landen gibt es in Fischamend ja nicht. Dass es in Notfällen aber immer eine Möglichkeit gibt, stellte der Pilot des ÖAMTC-Rettungshubschraubers „Christophorus 9“ am Mittwoch (19. April) unter Beweis. So landete er gekonnt mit dem Helikopter am Eurospar-Parkplatz. Grund für den Einsatz war ein medizinischer Notfall im Nahbereich der Smolekstraße.

Allerdings kam für den Patienten jede Hilfe zu spät, die Wiederbelebungsmaßnahmen durch das Rettungsteam blieben letztlich vergebens. Der etwa 55-jährige Fischamender erlag noch an Ort und Stelle den Folgen eines Herz-Kreislaufstillstands.

