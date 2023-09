Akute Platznot: Klassen-Sharing im Gymnasium Schwechat

A, B, C, D, E, F, G, H - die ersten acht Buchstaben des Alphabets stehen mit Beginn des heurigen Schuljahrs nun schon seit vier Jahren durchgehend vor dem Einser der ersten Klassen. Damit gibt es im Schwechater Gymnasium wieder 32 Unterstufen-Klassen, dazu kommen 15 Klassen in der Oberstufe. Insgesamt besuchen rund 1.100 Schülerinnen und Schüler die AHS. Doch trotz eines 2013 fertig gestellten Neubau kratzt der Gebäudekomplex in der Ehrenbrunngasse seit Jahren an der Kapazitätsgrenze. Daher wurden bereits sämtliche Räume, die eigentlich anderweitig genutzt werden könnten, zu Klassenräumen umfunktioniert.

Doch selbst das reicht mittlerweile nicht mehr aus, wie Direktor Heinz Lettner gegenüber der NÖN zugeben muss. „Aktuell teilen sich vier Klassen der Oberstufe zwei Klassenräume. Über die Einteilung in Sonderunterrichtsräume - Bildnerische Erziehung, Chemiesaal, Turnsaal, Physiksaal etc. - ist das einigermaßen lösbar“, weiß er um die seit Jahren angespannte Raumsituation. Alle anderen Klassen, allen voran jene der Unterstufe, würden jedoch über einen eigenen Klassenraum verfügen können.

Personalsuche „stemmbar“ aber zunehmend „schwieriger“

Dennoch weiß Lettner um den guten Ruf seiner Schule, der sich nicht nur durch die Schülerzahlen, sondern auch über den Zulauf an notwendigem Lehrpersonal widerspiegelt. Während andere Schulen nur noch schwer neues Personal finden, ist Lettner zufolge die Rekrutierung von Lehrerinnen und Lehrern in seiner Schule „noch einigermaßen stemmbar“. Diesbezüglich hilft auch die gute öffentliche Verkehrsanbindung, vor allem aus Wien heraus. Allerdings gibt es mit den Fächern „Mathematik“ und „Physik“ durchaus zwei Sorgenkinder. Hier werde es „auch für uns zunehmend schwieriger“, betont Lettner.

Ähnliches gilt auch für das Fach „Religion“. Seit drei Jahren kann jeder Schulstandort selbst über Neuanstellungen entscheiden. Wenngleich die Bildungsdirektion weiterhin als „Koordinationsstelle und letzte Entscheidungsinstanz fungiert“. Mit rund 110 Pädagoginnen und Pädagogen ist man laut dem Direktor gut aufgestellt. Aufgrund von Pensionierungen, Schwangerschaften oder Schulwechseln näher zum Heimatort haben mit Anfang September elf neue Kolleginnen und Kollegen in Schwechat angefangen.

Hoffnung auf kaum „Corona“-Themen

Neben den organisatorischen Herausforderungen bringt zudem jedes Schuljahr inhaltliche Aufgaben mit sich. „Jedes Jahr kommen neue Anforderungen auf den Schulbetrieb zu. Viele werden erst im Laufe des Jahres ersichtlich“, erklärt Lettner. Als Beispiel nennt er die Einführung neuer Lehrpläne in der Unterstufe oder das Fach „Digitale Grundbildung“, welches sich nun im „Vollausbau“ von der ersten bis zur vierten Klasse befindet.

Und dann wäre da noch das Coronavirus. Für den Herbst werden wieder steigende Zahlen prognostiziert. Lettners Hoffnung ist jedoch, dass „uns das Thema Corona nicht allzu sehr beschäftigen wird“. Was das neue Schuljahr sonst noch so bringen werde, „wird sich zeigen“, zeigt sich der Schuldirektor gut vorbereitet.