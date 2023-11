Schwechater Sozialverein „MmbB“ steht vor ungewisser Zukunft

Es ist der 28. September 2001, im Mannswörther Gasthaus Wegl haben mehr als 250 Besucherinnen und Besucher Platz genommen. Der Anlass? Das erste Showfestival des eben erst gegründeten Vereins „Menschen mit besonderen Bedürfnissen“ (MmbB) zugunsten geistig behinderter Menschen aus Schwechat und Umgebung. Schlussendlich sollten 17 weitere Playbackshows folgen, das letzte ging 2018 im Multiversum über die Bühne. Doch die Großveranstaltung war nur ein Teil des Vereinslebens.

Vor fünf Jahren stand Obfrau Christine Kastner noch als Christine Kerber auf der Bühne. Auf die Hochzeit mit Vereins-Schriftführer Mario Kastner folgte die Namensänderung. Gemeinsam mit ihrem Team organisierte die Obfrau bis zuletzt unter anderem jährlich ein Tagesausflug mit Bewohnern der Behinderten-Wohngemeinschaft am Zirkelweg sowie den Klienten der Caritas-Tagesstätte Rannersdorf. Doch nun ist Schluss, Kastner kündigte im Rahmen einer Vorstandssitzung vor wenigen Tagen ihren Rückzug ab.

„Im April steht unsere Generalversammlung an und ich wollte es zeitgerecht bekannt geben“, erklärt Kastner, die dem Verein seit 2002 vorsteht. Die Entscheidung erfolgt aus rein privaten Gründen, wie sie betont. Zudem hält die Mannswörtherin fest, dass nach 21 Jahren auch „frisches Blut“ rein gehöre. Mit ihr verlässt zudem Ehemann Mario den Vorstand. Die weiteren Mitglieder wie Vize-Obfrau Sabina Lichka oder Pfarrer Werner Pirkner als Kassier-Stellvertreter wollen zwar bleiben, eine Frontfrau oder ein Frontmann fehlt aber.

Kastners unbedingter Wunsch ist jedoch, dass der „Verein weiterlebt“. Daher suchen die Noch-Obfrau und ihre Vorstandskollegen nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger an der MmbB-Spitze. Interessierte können sich direkt per E-Mail an den Verein unter mmbb.verein@gmx.at wenden, allerdings drängt die Zeit. „Allfällige Bewerbungen senden sie bitte bis Ende Jänner“, erläutert Kastner. Wie viele andere Vereine spürt auch der MmbB die Nachwirkungen der Coronapandemie - „das war ein ziemlicher Bruch", gibt sie zu.

Neuer Baum für Zirkelweg-WG

Dennoch lief die Vereinsarbeit weitgehend weiter, etwa in Form einer Unterstützung bei Heilbehelfen oder (Reit-)Therapieeinheiten für Privatpersonen mit mentaler Einschränkung. „Bis auf die Pandemiejahre haben wir jährlich einen Tagesausflug veranstaltet oder bis 2020 auch eine Disco“, erzählt die Christine Kastner. Zudem habe man für behinderte Menschen, die keine Eltern oder Angehörige mehr haben, zu Weihnachten Geschenke organisiert.

Auch aktuell hat der Verein ein Projekt am Laufen. So braucht die Behinderten-WG am Zirkelweg drei neue Bäume, die für mehr Schatten sorgen sollen. „Einen der Bäume finanzieren wir. Wir warten derzeit nur noch auf das Angebot und spenden das Geld dann“, verrät die Noch-Obfrau. Denn auch wenn man seit 2018 vielleicht weniger nach außen hin aktiv war, sei die Vereinsarbeit zu keiner Zeit stillgestanden, betont Kastner.