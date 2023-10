Hilfswerk Schwechat: Paul Frühling folgt auf Rudolf Donninger

17 Jahre lang ist Rudolf Donninger mittlerweile Mitglied im Vorstand des Hilfswerk im Teilbezirk Schwechat. Seit 2016 bekleidete der heute 78-Jährige die Rolle des Obmannes. Damals folgte er auf die Gründerin des ÖVP-nahen Sozialvereins Hilde Schorn, deren Stellvertreter Donninger war. Sie schied vor vier Jahren gänzlich aus dem Vorstand aus und ist seither Ehrenobfrau. Nun tritt auch der Schwechater erneut in die zweite Reihe und lässt einen seiner Vizes an die Spitze.

So wurde im Rahmen einer Generalversammlung am Mittwochabend (18. Oktober) im Himberger Laurentiusheim der bisherige Obmann-Stellvertreter Paul Frühling einstimmig zum neuen Chef gewählt. „Ich freue mich über das einstimmige Vertrauen. Ich freue mich mit meinem Team das Hilfswerk in der Region zu vertreten“, hält der 42-Jährige gegenüber der NÖN fest. Dem ÖVP-Bürgermeister aus Moosbrunn steht neben Donninger auch sein Rauchenwarther Partei- und Amtskollege Martin Kolber als Vize zur Seite.

Der ehrenamtlich organisierte Hilfswerkverein hat heute fast zur Gänze rein repräsentativ Funktionen. So stellt er etwa Spendengelder für die hauptamtlichen Tätigkeiten wie der Hauskranken- oder Heimhilfe sowie die Familienberatungszentren, darunter jenes in Schwechat, auf. Der Betrieb ist in Niederösterreich seit 2017 in eine GmbH ausgelagert. Allerdings organisiert der regionale Sozialverein auf lokaler Ebene noch eigene Services wie Besuchsdienste, Essen auf Rädern oder die „gemeinsame Lesezeit“.

Abgesehen von der Rochade an der Spitze gab es noch zwei weitere Änderungen im Vorstand. Die bisherige Finanzreferentin Renate Kager aus Schwechat schied ebenso aus dem Gremium aus wie die Pellendorferin Claudia Hofbauer. Ersterer folgte der Moosbrunner ÖVP-Gemeinderat Günther Schätzinger nach und übernahm auch gleich deren Funktion als Kassier.

Hofbauer wiederum wurde durch Vera Sares ersetzt. Die beiden ÖVP-Mandatarinnen vertreten ihre Partei im Himberger Gemeinderat. Sares erklärte sich zudem sogleich bereit eine Funktion im Hilfswerkvorstand zu übernehmen und wurde zur Schriftführerin-Stellvertreterin gewählt.