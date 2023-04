Generationswechsel an der Spitze des Musikvereins Klein-Neusiedl

„Mit 15 Jahren bin ich mittlerweile der längstdienende Obmann in der Vereinsgeschichte“, erzählt Hermann Glatzer. Im Verein aktiv ist er gar seit 20 Jahren. Doch nun war für den Langzeit-Chef des Musikvereins Klein-Neusiedl/Enzersdorf der Zeitpunkt gekommen, das Zepter zu übergeben. In Günther Strauß, bisher Glatzers Stellvertreter, hat er einen motivierten Nachfolger gefunden. „Günther und sein Team haben mein vollstes Vertrauen, natürlich werde ich bei Fragen auch in Zukunft gerne unterstützen“, betont Glatzer. Doch in erster Linie will er sich auf seine „Karriere als Posaunist“ im Verein konzentrieren. Auf Strauß' Vorschlag wurde Glatzer zudem zum „Ehrenobmann auf Lebenszeit“ ernannt.

Hermann Glatzer gratulierte Nachfolger Günther Strauß zum einstimmigen Votum als Musikvereins-Obmann. Foto: Musikverein Klein-Neusiedl, Clemens Schleinzer

Der Neo-Obmann selbst konnte sich im Rahmen der Generalversammlung auf voll Rückendeckung sämtlicher Mitglieder stützen - seine Wahl fiel einstimmig aus. Strauß ist seit mittlerweile 35 Jahren aktiv beim Musikverein dabei und bezeichnet ihn als „zweite Familie“. „Ich bin sehr stolz, jetzt Verantwortung übernehmen zu können und in die sehr großen Fußstapfen treten zu dürfen, die Hermann mir hinterlässt“, erklärt er. Verantwortung hat der Enzersdorfer bisher nicht nur als Stellvertreter übernommen, sondern war als Festobmann auch für den Musikerheurigen verantwortlich. Dieser wird übrigens von 23. bis 25. Juni im Musikheim über die Bühne gehen. Im Zuge dessen feiert der Verein sein 50-jähriges Bestehen.

Eine der Jüngsten gibt nun den Takt vor

Einen Generationswechsel gab es aber nicht nur an der Vereinsspitze, sondern auch in der Funktion des Kapellmeisters. Norbert Kolowrat hängte den Dirigentenstab ebenfalls nach 15 Jahren an den Nagel - oder reicht ihn besser gesagt weiter. Und zwar an seine bisherige Stellvertreterin Marlene Leutgeb, die wiederum mit Yvonne Heuber einen neuen Vize an der Seite hat. „Bei den beiden ist die musikalische Leitung des Vereins in guten Händen“, ist Kolowrat überzeugt. Er genieße es nun künftig „nur“ als Klarinettist dabei zu sein. Dieses Instrument spielt er auch seit er 1978 dem Musikverein beigetreten war.

Neo-Kapellmeisterin Marlene Leutgeb mit Vorgänger Norbert Kolowrat und Stellvertreterin Yvonne Heuber. Foto: Musikverein Klein-Neusiedl, Clemens Schleinzer

Seine Nachfolgerin schwärmt von Kolowrats Arbeit als Kapellmeister: „Norbert war für mich immer als Kapellmeister und Musiker ein sehr großes Vorbild. Dass ich jetzt als eine der jüngsten aktiven Musikantin die musikalische Leitung übernehmen darf, ist eine sehr große Ehre für mich.“ Auch Leutgeb sieht sich in „große Fußstapfen“ steigen, habe in den vergangenen Jahren aber viel lernen dürfen. Die Freude über „diese tolle Aufgabe“ sei aber groß und verweist auf die Unterstützung durch Stellvertreterin Yvonne Heuber sowie den Rückhalt aller Mitglieder.

Natürlich danken Kapellmeisterin Marlen Leutgeb und Neo-Obmann Günther Strauß ihren jeweiligen Vorgängern für ihr „unermüdliches Engagement“. Seine Anerkennung für die Leistungen in und um den Musikverein brachte auch Bürgermeister Robert Szekely (SPÖ) im Rahmen der Generalversammlung zum Ausdruck. „Ich bedanke mich für die tolle Arbeit des Vereins in den letzten Jahren und freue mich schon sehr auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Vorstand. Die Gemeinde Klein-Neusiedl wird den Musikverein auch in Zukunft weiter unterstützen“, versprach er.

Der neue Vorstand des Musikvereins Klein-Neusiedl:

Obmann: Günther Strauß

Stellvertreter: Jürgen Trost *

* Kapellmeister: Marlene Leutgeb

Stellvertreter: Yvonne Heuber

Schriftführer: Nadine Kammerzelt

Stellvertreter: Clemens Schleinzer

Kassier: Eva Lotz

Stellvertreter: Helmuth Paar

Jugendreferent: Irina Bayer

Stellvertreter: Regine Bucher

Archivar: Yvonne Heuber

Stellvertreter: Walter und Doris Rudolf

Kassaprüfer: Thomas Koubek, Josef Buchinger

Beiräte: Alfred Kolowrat, Walter Svatos, Patrick Kolowrat, Daniel Kolowrat, Hermann Glatzer, Norbert Kolowrat, Veronika Glatzer

* Namen in fett sind neu im Vorstand

