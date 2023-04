Musikverein Gramatneusiedl: Wittner-Ära endet nach 41 Jahren

Werbung Ebm tech GmbH Anzeige Ganz ohne Begrenzungskabel

41 Jahre höre sich vielleicht „ewig lange“ an, vor allem weil eine derart lange Obmann-Ära eher die Ausnahme ist. Doch „mir ist es persönlich im Rückblick gesehen, gar nicht so nicht lange vorgekommen“, erzählt Otto Wittner. Möglicherweise sei das auch deshalb so, da „ich immer Visionen und Ideen hatte, die ich mit meinen MusikkollegInnen auch umsetzen konnte“, ergänzt er. Allen voran natürlich mit den vier Kapellmeistern in der Wittner-Ära - namentlich sind das Josef Sramek, Friedrich Wimmer, Gerald Taborsky und nun Christoph Schodl -, mit denen er den Musikverein in diesen vier Jahrzehnten „gemeinsam geleitetet“ habe, wie der 66-Jährige betont.

Dass es zu einem Generationswechsel kommen sollte, war Wittner schon länger klar. Mit Michael Hajek hat nun ein junges Gesicht der Jugendmusikapelle Gramatneusiedl, wie der Verein eigentlich heißt, die Leitung übernommen. „Es freut mich, dass der Obmannwechsel sehr harmonisch über die Bühnen gegangen ist“, unterstreicht Wittner. Letztlich habe man diesen auch gut vorbereitet, ergänzt er. Vollzogen wurden der Wechsel im Rahmen einer Generalversammlung, bei der Hajek einstimmig gewählt wurde. Seinem Nachfolger und dessen Vorstandsteam wünscht der Gramatneusiedler jedenfalls „viel Freude und Kraft für die kommenden Aufgaben.“

Leitungsverantwortung mit 25 Jahren

Otto Wittner ist aber nicht nur Langzeitobmann, sondern auch Gründungsmitglied der Jugendmusikapelle. So wirkt er seit der Vereinsgründung im Jahr 1972 am Flügelhorn aktiv als Musiker mit. Natürlich werde er „so lange es mir möglich ist“, als Musikant dabei bleiben. Obmann wurde Wittner übrigens exakt zehn Jahre nach der Gründung, als er damals 25-jährig von Josef Blümel senior übernahm. Wichtig war dem Langzeitobmann in seinen vier Jahrzehnten an der Spitze vor allem „ein gutes gemeinschaftliches und familiäres Klima“ zu bieten.

Dadurch sei es auch gelungen, eine Gemeinschaft zu formen, „in der sich verschiedenste Menschen unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Berufe und unterschiedlicher gesellschaftlicher Stellung zusammenfinden und einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung nachgehen“, betont er. Familiär hat im Hause Wittner in Bezug auf die Blasmusik aber noch eine Bedeutung. Denn sowohl seine Frau Petra als auch die drei Töchter sind aktive Musikerinnen im Verein. „Meine älteste Tochter Cornelia ist seit vielen Jahren auch im Vorstand als Jugendreferentin tätig“, ist Wittner stolz.

Jugendarbeit als zentraler Schwerpunkt

Und gerade die Jugendarbeit lag dem Langzeitobmann und seinem Team stets am Herzen. „Es ist ein Schwerpunkt der Vereinsarbeit und war uns immer wichtig, für die Jugend in unserem Ort attraktiv und offen zu sein“, hält er fest. Als „Bestätigung für die hervorragende Nachwuchsarbeit im Verein“ nennt Wittner die Tatsache, dass „die Jugend“ bereits seit geraumer Zeit bereit ist, Führungsverantwortung zu übernehmen.

Als einer der zentralsten Höhepunkt bezeichnet Wittner aber nicht zuletzt das vergangene Jahr, wo der Musikverein unter dem Motto „Gramat 2022“ sein 50-jähriges Bestandsjubiläum etwa mit dem Bezirksmusikfest begangen hat. Aber auch die Teilnahme an internationalen Blasmusiktreffen in Wien in den Jahren 1991 und 2003 oder auch die sieben CD-Projekte.

Der neu gewählte Vorstand

Obmann: Michael Hajek

Obmann-Stellvertreter: Birgit Dworsky

Kapellmeister: Christoph Schodl

Kapellmeister-Stellvertreter: Gerald Taborsky

Schriftführerin: Irene Brauneder

Schriftführerin-Stellvertreter: Michaela Prießnitz

Kassier: Georg Dworsky

Kassier-Stellvertreter: Alexander Friedl

Jugendreferentin: Cornelia Herret

Jugendreferentin-Stellvertreter: Stefanie Friedl

Beirat: Veronika Leimer

