Kurzparkzone in Fischamend startet mit 1. August

Die flächendeckende Kurzparkzone in Fischamend wird mit 1. August eingeführt. Ursprünglich war die Umsetzung im Juni geplant, die nötige Übertragung des Wirkungsbereichs seitens des Landes Niederösterreich verzögerte das Vorhaben. Der Antrag zur Parkberechtigung können AnrainerInnen, Unternehmen und Berufstätige in Fischamend seit 26. Juni online oder im Rathaus sowie im Mediencenter persönlich gestellt werden (siehe Infobox). Ob in Zukunft beide Standorte zur Antragsstellung dienen, steht laut zuständigen Mitarbeiter der Gemeinde Florian Ceyka noch nicht fest.

Die neue Parksituation wurde bereits mit Bodenmarkierungen und dazugehöriger Beschilderung an den Ortseinfahrten kenntlich gemacht. Dazu wurde in der vergangenen Gemeinderatssitzung über einen Vertrag mit dem Land Niederösterreich abgestimmt. Dieser war nötig, da das Land der Straßenhalter der B9, B60 und LH 156 ist und somit dem Vorhaben zustimmen muss. Dabei verpflichtet sich die Fischastadt, künftige Kosten für die Aufstellung, Erhaltung, Erneuerung und Entfernung der Schilder und Markierungen zu tragen. Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Keine Kurzparkzone zwischen 12 und 14 Uhr

Des Weiteren wurde das Kontrollpersonal durch die Stadt Baden ausgebildet. So sind sieben Personen im Dienst der Gemeinde für die Parkraumüberwachung zuständig, wobei bei Bedarf mehr hinzukommen könnten. Während der Mittagszeit wird auf Wunsch der Bevölkerung die Kurzparkzone von 12 bis 14 Uhr ausgesetzt. Sollte man ohne Ausnahmegenehmigung länger als drei Stunden parken, muss man mit einer Strafe von 27 Euro rechnen. Wenn dies vor der Mittagspause geschieht, kann danach noch einmal sanktioniert werden. Demnach ist eine Strafe von bis zu 54 Euro innerhalb 24 Stunden möglich.

Sollte sich jemand ohne Genehmigung mehrere Tage in Fischamend aufhalten wollen, wird empfohlen, ohne Kraftfahrzeug anzureisen. „Es ist nicht möglich, längeren Besuch in Fischamend von Flughafen-Parkern zu unterscheiden. Dennoch bin ich mir der schwierigen Situation bewusst“, erklärt Bürgermeister Thomas Ram (RAM) und führt fort: „Die Bürgerinnen und Bürger haben sich mit überwältigender Mehrheit für die Kurzparkzone entschieden und wir müssen dies nun umsetzen, wie es rechtlich möglich ist“. Laut Stadtchef dienen nur kostenpflichtige Parkplätze von Privatunternehmen in Fischamend als Alternative.

Hier gehts zum Online-Antrag: