Busse fahren in Schwechat ab 1. Juli deutlich länger

Der Beschluss im Gemeinderat fiel letztlich einstimmig: Mit der Genehmigung eines Sideletters zum bestehenden Kooperationsvertrag zwischen VOR und Stadt hat der Gemeinderat den Ausbau des Busangebots in Schwechat und seinen Katastralgemeinden offiziell unter Dach und Fach gebracht. Die zusätzlichen Kosten von rund 200.000 Euro trägt die Stadt, insgesamt überweist die Kommune damit nun jährlich etwa 1,3 Millionen Euro an den Verkehrsverbund Ost-Region. Die Neuerungen treten jedenfalls mit 1. Juli (ausgenommen die Änderungen im Schülerverkehr, diese gelten erst ab 4. September) in Kraft.

Sie betreffen die Buslinien 171 (Stadtverkehr Schwechat), 279 (Mannswörth-Schwechat-Kaiserebersdorf), 217 (Simmering-Schwechat-Maria Lanzendorf-Himberg/Mödling) und 218 (Simmering-Schwechat-Zwölfaxing-Himberg). In allen vier Fällen kommt es allen voran zu einer Verlängerung oder Erweiterung der Betriebszeiten beziehungsweise beim 217er und 218er zu Taktverdichtungen. Laut Stadtgemeinde kommen die Neuerungen in erster Linie Schülerinnen und Schülern sowie Berufspendlern zugute (die Änderungen im Detail siehe ganz unten).

Finanzierung der Bim weiter ungeklärt

Etwas an den Änderungen auszusetzen hatte im Gemeinderat niemand. Grünen-Stadtrat Peter Pinka betonte etwa, dass jeder Verbesserung „grundsätzlich zu begrüßen ist“, ÖVP-Parteichef Anton Imre fand die Neuerung gar „höchst erfreulich“. Dennoch vermissten die beiden größten Oppositionsparteien - sie halten bei je sechs von 37 Mandaten - noch weitergehende Verbesserungen. Laut Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ) würden diese im Bereich des öffentlichen Regionalbusverkehrs des VOR jedoch vor allem an einem Projekt scheitern: Der geplanten Wiener Straßenbahnlinie 72 nach Rannersdorf.

Die Umsetzung der Bim, die von Kaiserebersdorf über die Wiener Straße, die Plankenwehrstraße sowie Brauhausstraße zum Franz Tonn-Stadion fahren soll, ist jedoch noch höchst ungewiss. Die Stadt Wien will das Projekt zwar umsetzen, doch die finanziellen Rahmenbedingungen sind noch offen. Der Bund ist Baier zufolge bereit einen gewissen, nicht näher definierten Teil zu übernehmen. Doch wie viel die Länder Wien und Niederösterreich vor allem im Betrieb übernehmen wollen ist unklar. „Diese offene Frage der Straßenbahn blockiert uns derzeit“, untermauerte die Stadtchefin.

Grüne und ÖVP fordern „gesamtheitliches Verkehrskonzept“

Doch der Opposition ging es nicht nur um die regionalen Busverkehr, sondern vielmehr um ein gesamtheitliches Verkehrskonzept für das Stadtgebiet. Mit einem Zusatzantrag forderten Grüne und ÖVP zum wiederholten Mal diesen Vorhabensplan inklusive Citybussystem und verkehrsberuhigenden Maßnahmen im Allgemeinen ein. Der Vorstoß verpasste jedoch eine Mehrheit im Gemeinderat deutlich. Denn sowohl die mit absoluter Mehrheit ausgestattete SPÖ (20 Mandate) wie auch die drei Vertreter der FPÖ stimmte gegen den Antrag, Alice Bognar von der Liste „Gemeinsam für Schwechat“ (GfS) enthielt sich.

Die Gegenstimme der Sozialdemokraten argumentierte Bürgermeisterin Karin Baier allen voran damit, dass sämtliche Forderungen aus dem Zusatzantrag „bereits im Laufen“ wären. Ab Herbst soll an dem ganzheitlichen Verkehrskonzept gearbeitet werden. Denn dann soll laut der Stadtchefin auch vonseiten des Landes NÖ beziehungsweise des VOR kommuniziert werden, wie das Öffi-Netz in Schwechat künftig aussehen könnte.