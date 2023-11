Himberger Musikschule hat neuen Leiter

Am 1. Februar 2023 löste die bisherige Musikschulleiterin Maja Zechner ihr Dienstverhältnis mit der Marktgemeinde Himberg in beidseitigem Einvernehmen auf. Der Posten musste neu ausgeschrieben werden, die intermistische Leitung übernahm der Akkordeonlehrer Stefan Mancic.

Drei Kandidatinnen und Kandidaten haben sich für die Schulleitung beworben. Die Musik & Kunst Schulen Management NÖ GmbH organisierte am 15. September ein Hearing, die unabhängige Beratungsfirma Deloitte moderierte dieses. Mitglieder der Gemeindeführung sowie des Musikschulmanagements bildeten die Bewertungskommission. Nach der Anhörung nominierte die Hearingkommission Stefan Mancic zum Erstgereihten und legte dies dem Himberger Gemeinderat vor. Dieser bestellte Mancic, mit Wirkung 1. November, einstimmig zum neuen Musikschulleiter. „Ich bin mit der Entscheidung des Hearings sehr zufrieden, wünsche Herrn Mancic viel Freude, Spaß und alles Gute in dieser neuen Leiterfunktion und freue mich im Sinne der Musikschülerinnern und Musikschüler auf eine gute Zusammenarbeit“, sagt Bürgermeister Ernst Wendl (SPÖ).

Bereits im Alter von acht Jahren begann Mancic Akkordeon und Klavier zu spielen. Im Jahr 2012 schloss er sein Studium an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Graz mit Auszeichnung ab. Weiters absolvierte er zwei Bachelor-Instrumentalstudien sowie den Master Of Performance mit Schwerpunkt auf zeitgenössischer Musik. In seiner Karriere gewann er bisher über 20 Preise, sowohl bei nationalen als auch internationalen Einzel-, Kammer- und Orchesterwettbewerben. Seit 2015 ist Mancic als Lehrkraft für Akkordeon, Klavier und Ensemble an der Musikschule Himberg tätig.

„Ein breites Spektrum bieten“

„Meine Vision zur Musikschule Himberg in Zukunft ist es, gemeinsam mit dem Team, eine moderne Schule mit klaren Strukturen und Zielen zu schaffen. Eine Schule der Begegnung und der gegenseitigen Wertschätzung, die als musikalische Brücke die Menschen sowie die Kultur- und Bildungseinrichtungen der Gemeinde und der Region miteinander verbindet“, sagt Mancic. Als Leiter der Musikschule wolle er sein Wissen und seine Erfahrung nutzen, um ein inspirierendes und förderndes Umfeld für Schülerinnen und Schüler aller Altersgruppen zu schaffen. Ein effektives Management, gegenseitige Wertschätzung und eine klare Vision seien für ihn von größter Bedeutung.

„Meine Bemühungen liegen vor allem darin, ein breites Spektrum an musikalischen Aktivitäten anzubieten, das von Ensembles und Konzerten, bis hin zu Workshops und Wettbewerben reicht, um den musikalischen Fortschritt und die kreative Entwicklung unserer Schülerschaft zu fördern“, so der Musikschulleiter. Außerdem erkenne er die Bedeutsamkeit der engen Zusammenarbeit mit Eltern und Erziehungsberechtigten. Mancic strebe an, eine „offene und transparente Kommunikation“ zu pflegen, alle Wünsche und Anliegen ernstzunehmen.