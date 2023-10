Lanzendorf hat den Sommer mit einer großen Party verabschiedet

„Ich bin überwältigt. Nie hätte ich mir gedacht, dass wir den Dorfplatz derart füllen können. Ich freue mich riesig und danke meinem Team, welches in der Vorbereitung und am Festtag selbst großartige Arbeit geleistet hat.“ Dass Bürgermeisterin Silvia Krispel (SPÖ) am Samstagabend derart ins Schwärmen geraten konnte, hatte einen guten Grund. Das Oktoberfest lockte insgesamt an die 200 Menschen vor das – und mit einsetzendem Regen um zirka 23 Uhr – in das Volkshaus.

Das Team „Lanzendorf aktiv“ von der regierenden SPÖ hatte in mehrfacher Hinsicht ein gutes Näschen. Der Termin – wohl der letzte Samstagabend des Jahres, der während Stunden in kurzen (Leder-)Hosen und T-Shirt hat genossen werden können – hat gepasst. Das Wetter hat über weite Strecken mitgespielt und die Stimmung war schon vor dem eigentlichen Höhepunkt, dem Konzert der „D-Band“, toll. Das unterstrichen zum Beispiel Alex Majefsky, Wilhelm Dibon und Wolfgang Aistleitner, die Sabine Dibon auf Händen trugen oder Alexander Hubounig mit Tochter Annika, die sich ein „süßes Gefecht“ geliefert haben (vgl. Bilder). Etwas weniger actionreich ließen es Karel Milhardt, Josef und Sascha Haider bei einem Becher Gerstensaft – wahlweise Cola – angehen.

So richtig Fahrt aufgenommen hat das Fest nach dem Anstich des Bierfasses durch die Bürgermeisterin. Die vorab geäußerten Befürchtungen, dass sie wohl nach der Aktion mit Zapfhahn und Holzhammer in frischem und trockenem Outfit auf dem Festplatz auftauchen müsse, bewahrheiteten sich nicht. Erinnerte die musikalische Unterhaltung vorerst an die Beschallung bekannter Lokale auf der Ferieninsel Mallorca, erfuhr die Qualität ab 18 Uhr mit dem Auftritt der „D-Band“ aus Schwechat eine Aufwertung im dreistelligen Prozentbereich.

Gegen Mitternacht, als auf aufgrund des Regens das Fest ins Innere des Volkshauses verlegt worden war, feierten noch immer rund 60 Personen gemeinsam das Ende des Sommers. Die Idee für ein veritables Oktoberfest in Lanzendorf mit Bier, Weißwurst und Brezen wurde bereits im Jahr 2021 geboren. Da aber am 30. September dieses Jahres Vizebürgermeister Joachim Werdenich (57) nach langer Krankheit verstorben ist, war die Durchführung eines solchen Festes für die Verantwortlichen ein absolutes No-Go. „Wir haben dann auf der Suche nach einem Anlass für die ganze Bevölkerung diese Idee heuer wieder aufgenommen“, sagte Bürgermeisterin Silvia Krispel.

Die Tatsache, dass noch während des Festes durch Oliver Badura, Markus Schmeidl und weiteren Helfern zusätzliche Heurigen-Garnituren haben aufgestellt werden müssen, zeigt, dass die Idee und deren Umsetzung den Nerv des Volkes punktgenau getroffen hat.