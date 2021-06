„Jugendapp“, dieses Wort beschreibt Name und Inhalt in einem. Die in der Schweiz entwickelte und auf die Kommunikation mit Jugendlichen ausgerichtet Handy-Software wird Anfang Juni in Schwechat starten. „Wir sind die erste Gemeinde in Österreich, die die ‚Jugendapp‘ anbietet“, weiß Stadtrat Marco Luksch (SPÖ). Sie kann sowohl im iOS- als auch Android-App-Store kostenlos heruntergeladen werden.

Gemeinden in der Schweiz und Deutschland nutzen die App bereits. Die Ausgabenseite ist mit einem dreistelligen Betrag pro Jahr für die Nutzung übersichtlich. „Bei Entwicklungskosten einer eigenen App wären wir im fünfstelligen Bereich“, weiß Luksch. Die „Jugendapp“ ist ein weiterer Schritt in der Weiterentwicklung der Jugendarbeit der Stadt. Der größte Brocken wird das Jugendhaus im „Das Schwechater“ auf der Wiener Straße sein. Der Betrieb soll noch heuer starten.

Mit Anfang Juni geht die Applikation, deren Logo zwei Eisstanitzel mit aufgesetzten Sprechblasen darstellt, online. Die Inhalte sind vielfältig. „Natürlich wird das Wochen- und Monatsprogramm der Streetworker zu finden sein. Oder auch eine Jugend-Karte mit relevanten Treffpunkten wie Sportplätzen oder Jugendtreffs im Stadtgebiet“, erzählt Luksch. Darüber hinaus füttert die Gemeinde die App mit Erklärungen zu Starterwohnungen oder Veranstaltungshinweisen zu Sommerkino oder Bädertour.

Das Ziel ist, alle relevanten Informationen an einem „zentralen, digitalen Ort“ zusammenzufassen, sagt der SPÖ-Politiker. Darüber hinaus soll die App als Kommunikationsmittel dienen. So können Jugendliche in Form von Blogeinträgen (Online-Berichten, Anm.) ihre Erfahrungen über Schwechat veröffentlichen. Über die Handy-Software kann zudem mit den Streetworkern gechattet werden, auch anonym. Für Luksch ist die App das einzige Mittel, die Jugend der Stadt tatsächlich zu erreichen und einzubinden.