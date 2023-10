Gedenkbaum für Naturbestattungen am Waldfriedhof Schwechat

Der Trend zu Naturbestattungen besteht schon länger und nimmt stetig zu. Doch in diesen Fällen fehlt es Angehörigen oft an einem zentralen Punkt, um den Verstorbenen Gedenken zu können. In Schwechat hat die Stadtgemeinde dafür nun eine Möglichkeit am Waldfriedhof geschaffen - den Gedenkbaum. Dieser ist „ein Ort der Stille, des Gedenkens und des Austauschs, der speziell für diejenigen geschaffen wurde, die sich für eine Naturbestattung entscheiden“, erklärt Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ).

So symbolisiert das Metallkonstrukt „die enge Verbindung zwischen dem natürlichen Kreislauf des Lebens und der ewigen Erinnerung an unsere Verstorbenen.“ Der aus Cortenstahl gefertigte Gedenkbaum ermöglicht es Angehörigen, individualisierte Metallblätter mit Namen, wichtigen Daten oder persönlichen Sprüchen ihrer Verstorbenen anzubringen, die über einen lokalen Schlosser bezogen werden können.

Neue Bänke als Zeichen der Offenheit

„Dieser Baum ist mehr als ein Denkmal; er ist ein lebendiges Symbol unserer Verbindung zu denen, die gegangen sind, und ein Beweis dafür, dass ihre Geschichten und Erinnerungen weiterleben“, hebt Stadtrat Wolfgang Zistler (FPÖ), unter anderem für die Friedhöfe zuständige, hervor. Zusätzlich zu dem Gedenkbaum wurden zwei neue Bänke installiert, die als Zeichen für Offenheit und Bereitschaft zum Gespräch dienen und somit die Gemeinschaft im Trauerprozess stärken.

Der Gedenkbaum ist ein Teil eines größeren Investitionsprogramms am Waldfriedhof. So wurde in den Vorjahren mit der Erweiterung der Urnenmauern, der Installation eines automatischen Schließsystems und der Erneuerung der Friedhofsmauer angefangen. Künftig soll es übrigens die Möglichkeit einer Baumbestattung geben.