Beratungsstelle für Frauen startet in Schwechat

Bis Februar 2023 waren hilfesuchende Frauen gezwungen, für eine Beratung nach Mödling, Baden oder Wien zu fahren. Nun gibt es ab 21. Februar eine Frauenberatungsstelle in Schwechat, die nicht nur bei Gewalt in der Beziehung, sondern in allen Lebenslagen Hilfestellungen und Rat bietet.

„Die Beratungsstelle ist offen für Frauen aller Religionen und jeder Herkunft“, ist auf der Website des Vereins „Kassandra“ (Verein zur Beratung, Betreuung und Förderung von Mädchen und Frauen) zu lesen. Jede Frau bekommt hier Information, Beratung und Begleitung, je nach Bedarf psychosozial oder auch juristischer Natur.

Psychotherapeutin Elisabeth Cinatl. Foto: privat

Psychotherapeutin Elisabeth Cinatl kümmert sich organisatorisch um die neue Außenstelle des Mödlinger Vereins in Schwechat. Ab Ende Februar können Frauen jeden Dienstag von 10 bis 12 Uhr kostenlos und unbürokratisch Sprechstunden in der Sendnergasse 17 nutzen. „Für längere Beratungsgespräche bitten wir, telefonisch einen Termin unter 02236/42035 zu vereinbaren“, so Cinatl.

Sozialstadträtin Vera Edelmayr (SPÖ) freut sich, dass es endlich gelungen sei die erste Frauenberatungsstelle im Bezirk zu gründen: „Seit 2021 bemühen wir uns, den Verein ‚Kassandra‘ zu unterstützen, damit dieser im „SoFa“ (Stelle für Soziales und Familie) Frauenberatung anbieten kann.“ Die Finanzierung der Einrichtung obliegt prinzipiell dem Land und Bund.

„Es war für ‚Kassandra‘ ein langwieriger Prozess, tatsächlich die Förderzusagen zu erhalten, trotz der ansteigenden Zahl an Femiziden!“, berichtet Edelmayr und meinte weiter, „nachdem uns das Beratungsangebot für Frauen eine Herzensangelegenheit ist, stellt die Stadtgemeinde Räumlichkeiten dafür kostenlos zur Verfügung und plant für den Notfall auch noch zusätzliche Budgetmittel ein.“

