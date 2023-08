Baustelle in Schwadorf hat ein Ende

In Summe 340.000 Euro kosteten die Maßnahmen, die entlang der B10 in Schwadorf zuletzt für Baustellenbetrieb gesorgt haben. Konkret wurde dort in erster Linie die Fahrbahn erneuert, deren Zustand bereits zu wünschen übrige gelassen hatte. Dabei wurden unter anderem auch die Kanaldeckel durch lärmschonendere Ausführungen ausgetauscht (die NÖN berichtete). Die Arbeiten im Bereich der Billa-Kreuzung hatten für fast vier Wochen eine Umleitung über Enzersdorf für alle Autofahrer in Richtung Schwechat notwendig gemacht. In Richtung Bruck konnte die Baustelle in Schwadorf passiert werden.

Durchgeführt wurden die Arbeiten durch die Firma „Leyrer + Graf“. Die Baustelle wurde auch gleich genutzt, um die Künetten der EVN Wasser wieder instand zu setzen, die nach der Wasserleitungssanierung im Vorjahr nur provisorisch zugeschüttet worden waren. Den Löwenanteil der Kosten trägt das Land Niederösterreich mit 265.000 Euro. Die Gemeinde Schwadorf beteiligt sich mit 55.000 Euro an den Kosten, die EVN Wasser mit den restlichen 20.000 Euro.

Den letzten Schliff bekam das Straßenstück nach der Verkehrsfreigabe durch das Anbringen der Bodenmarkierungen. Nun erfolgte auch die Besichtigung des fertiggestellten Straßenstücks durch die Vertreter der Straßenbauabteilung und der Politik.