Thorsteinn Einarsson begeisterte seine Fans in Klein-Neusiedl

Große Namen und kulturell anspruchsvolle Geheimtipps zeigt die Artistenfamilie um Seraina und Marc Dorffner seit der Eröffnung des Papierfabrik-Varieté-Theaters im heurigen März. Am Samstag trat einmal mehr mit Thorsteinn Einarsson ein junger Künstler mit bereits reichlich Bühnenerfahrung und international gefeierten Songs wie „Shackles“, „Bridges Burn“ oder seinem ersten großen Hit „Leya“ in Klein-Neusiedl auf. Mit seinen Tourband-Kollegen Phil Maier (Gitarre), Xaver Nahler (Keyboard), Fabian Holoubek (Bass) und Lukas Rausch (Drums) fuhr er ein energetisch hohes Level und riss die Konzertbesucher mit.

Einarsson sonore Stimme verlieh seinen Songs eine besondere Tiefe und als er vom Tod seines Bruders erzählte und danach seinen Song „Time Stands Still“ mit der Line „Oh, brother, what happens in the end“ sang, war Gänsehautfeeling angesagt. Der Profimusiker fing die Stimmung auf und drehte schon im nächsten Song mit schnellen Rhythmen und Klatschanimation den Barometer wieder auf „Happiness“. Das Publikum forderte noch zwei Zugaben: Den Abschluss bildete natürlich Einarssons allerersten Hit „Leya“. „Danke für diesen perfekten Abend Klein-Neusiedl“, rief der gebürtige Isländer zum Abschied ins Publikum.

Thorsteinn Einarsson stammt ursprünglich aus Reykjavík, lebt aber bereits seit langem in Österreich. Mit 18 Jahren bewarb er sich bei der ORF-Castingshow „Die große Chance“ und schaffte es bis ins Finale. Seither, also in den vergangenen neun Jahren, gibt der Songwriter erfolgreich Konzerte in Österreich, Deutschland, der Schweiz sowie in Ungarn, Holland und England. Umso erstaunlicher war es, dass Seraina und Marc Dorffner den aufstrebenden Sänger nach Klein-Neusiedl bringen konnten. Einarsson brachte seine Fangemeinschaft gleich mit in die Papierfabrik, unter anderen waren Fans von Vorarlberg, Oberösterreich und aus der Steiermark am Konzert.

Der Überraschungsgast: Dave McKendry

Als Vorband brachte Einarsson den irischen Musiker Dave McKendry mit in die Papierfabrik. McKendry, so steht es in seiner Biografie, verließ England 2016 nur mit einem Fahrrad, um nach Frankreich zu radeln. Dort ließ er sein Rad stehen und kaufte sich mit seinem letzten Geld eine Gitarre, um als Straßenmusiker durch Europa zu ziehen. Im Oktober des Vorjahres verschlug es McKendry nach Wien und will er gerne länger bleiben. Und das hoffen auch viele weibliche Fans, die seinen Balladen in Klein-Neusiedl gelauscht haben. Der Ire wurde anschließend regelrecht von Selfie-willigen Konzertbesucherinnen bestürmt.

Ein dichtes Kabarett-Wochenende steht in der Papierfabrik übrigens noch im September am Programm. Der britische Comedian Johnny Armstrong bringt am 22. September mit "Gnadenlos 2" schrägen englischen Humor ins Varieté, einen Tag später am 23. September unterhält der österreichische Kabarettist Mike Supancic mit "Grand Hotel Supancic" und am Sonntag, 24. September bringt Bernhard Viktorin mit seinem Programm "Endlich allein" Musical-Kabarett in die Papierfabrik.

Akrobatik, Tanz und Comedy bringt Virtuoso bei der Charity Gala für das Kinderherzzentrum Wien am 29. September auf die Bühne des Theaters. Ein weiteres Konzert bietet die Familie Dorffner mit dem "Lunovi Quartett" am 30. September.