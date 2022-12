Parkkontrolle in Schwechat künftig über Nummerntafel

Etwas mehr als neun Monate ist es her, dass die flächendeckende Gebührenpflicht für das Parken im Stadtgebiet eingeführt wurde. Nun wurde im Gemeinderat eine Novelle der zugehörigen Verordnung beschlossen.

Neben einer Ausweitung von Ausnahmegenehmigungen für einer Dauer-Parkberechtigung (siehe unten), sehen die Neuerungen zwei zentrale Punkte vor: 1) Wird die bislang benötigte Parkkarte durch eine elektronische Überwachung per Kennzeichen ersetzt und 2) bietet die Stadt künftig auch eine Zwei-Jahres-Variante an. Der Beschluss fiel im Gemeinderat fast einstimmig aus, lediglich die Grünen waren dagegen.

ÖVP geht überraschend mit

Dem Stimmverhalten zugrunde lag laut Stadtrat Simon Jahn die Tatsache, dass man das gewählte System generell nicht mittragen könne. Zudem konterkariere die Ermäßigung von 20 Euro bei der Zwei-Jahres-Variante für die „Grüne Zonen“, die Bemühungen den Autoverkehr zu reduzieren. „Wir wollen ein ganzheitliches Konzept, um das Öffi-Angebot zu erweitern, statt Autofahrer zu entlasten“, unterstrich Jahn.

Etwas überraschend mitgegangen war die ÖVP. Denn die Volkspartei gilt als vehementer Kritiker der Gebührenpflicht für Schwechater. Allerdings betonte Gemeinderat Alexander Edelhauser, dass mit der elektronischen Überprüfung und der Erweiterung des Berechtigtenkreises für die Pauschalvariante zwei ÖVP-Forderungen erfüllt wurden.

Nachjustierung laut SPÖ immer vorgesehen

SPÖ-Verkehrsstadtrat Walter Schaffer spricht weiter von einer „richtigen Entscheidung“ im Hinblick auf die „Grüne Zone“. Das Ziel der Beseitigung der Parkplatznot sei erreicht.

Dass man nun per Novelle nachjustiert habe, sei von Anfang an geplant gewesen, da man erst mit der Zeit auf gewisse Dinge komme. „Wir sind ja von 0 auf 100 gestartet“, verweist er auf den Start ohne wirkliches Referenzprojekt in anderen Orten. „Schwechat dient mittlerweile als Vorzeigebeispiel“, untermauert Schaffer.

Die Neuerungen ab 1. Jänner 2023 im Überblick:

Elektronische Überwachung statt Parkkarte: Die erste Änderung bringt die Abschaffung der Parkkarte, die bislang hinter der Windschutzscheibe befestigt werden musste. Künftig wird die Überwachung über eine elektronische Kontrolle des Kennzeichens funktionieren. Diese Neuerung gilt für die „Blaue Zone“ in der Innenstadt und die „Grüne Zone“.

Zwei-Jahres-Variante: Bislang konnten Schwechater für beiden Zonen nur eine Parkberechtigung über ein Jahr lösen – für die „Blaue Zone" waren 100 Euro plus 51,20 Euro an Gebühren zu zahlen, für die „Grüne Zone" 95 Euro. Nun wird es für beide Zonen eine Zwei-Jahres-Variante geben. Sie kostet für „Blau" 200 Euro (exkl. Gebühren) und 170 Euro für „Grün".

Sportlehrer und Trainer: Künftig können Sportlehrer und Trainer, die im Schwechater Jugendsport aktiv sind, eine Parkkarte für die „Grüne Zone" beantragen. Ein Nachweis über die Tätigkeit ist zu erbringen.

Pflegende Angehörige: Personen, auch Angehörige, die eine Pflegeleistung in Schwechat erbringen, sind ab Jänner für eine Parkkarte in der „Grünen Zone" antragsberechtigt. Allerdings muss der Gepflegte über einen Hauptwohnsitz in Schwechat verfügen und Pflegegeld beziehen, was nachzuweisen ist.

Gemeinnützige Vereine: Soziale Dienste, wie Volkshilfe, Hilfswerk oder Caritas, können für ihre Fahrzeuge bereits eine Dauer-Parkberechtigung für die „Grüne Zone" kaufen. Nun ermöglicht die Stadt das auch gemeinnützigen Vereinen sowie anderen nicht gewinnorientierte Organisationen. Das gilt z.B. für das Palliativteam aus Hainburg.

Rückerstattung: Mit der Novelle wird es möglich werden, Teile der Jahresgebühr für die „Grüne Zone" rückfordern zu können. Beispiel: Ist eine Person nur sechs Monate bei einer Firma tätig und kauft sich eine Jahreskarte, kann die Rückerstattung für jedes nicht genutzte Monat aktiv beantragt werden.

