Premiere für „Blaue Nacht“ der FPÖ Schwechat

Am Samstagabend wurde es in der Felmayerscheune „blau“. Die FPÖ Schwechat veranstaltete die erste „Blaue Nacht“-Party mit Musik „vom besten DJ, Martin Chivas“, hält Stadtparteiobmann Wolfgang Zistler fest. „Wir wollen einfach bei guter Musik und günstigen Getränkepreisen einen gemütlichen Abend verbringen. Eine politische Veranstaltung ist das keine“, hält der FPÖ-Chef fest. Und geht es nach Wolfgang Zistler war dies nicht die letzte „Blaue Nacht“ - „wir wollen dieses Event öfter hier in der Location veranstalten“, lässt er wissen.