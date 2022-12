E-Mails von Michaela Prendl in der Adventzeit

Die Initiative „12 Tage bis Weihnachten“ geht in die mittlerweile dritte Runde. Schauspielerin und Lyrikerin Michaela Prendl verbreitet einmal mehr Weihnachtsstimmung und Weihnachtsfreude auf ganz besondere Weise – und zwar per E-Mail.

Seit Montag, 12. Dezember, erhalten Abonnenten täglich eine E-Mail, gefüllt mit einem selbstgeschriebenen Gedicht, einer Geschichte oder einem Text.

Ins Leben gerufen hatte Prendl die Aktion einst, um mit Familie und Freunden in Kontakt zu bleiben – mittlerweile hat sich daraus eine Tradition mit über hundert Adressaten entwickelt.

Wer Interesse an dem Weihnachts-Newsletter hat, kann eine E-Mail mit Name und Mailadresse an office@michaelaprendl.com schicken.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.