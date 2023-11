Neue Chefin für VIP-Terminal des Schwechater Flughafens

Seit Ende 2019 heißt die Zufahrtsstraße zum VIP-Terminal des Schwechater Flughafens nicht mehr Steinriegelweg sondern Niki Lauda-Allee. Die heimische Motorsportlegende war im gleichen Jahr unerwartet gestorben. Doch Lauda war auch in der Airlinebranche umtriebig, neben der „Lauda Air“ (bis 2000), „Niki“ (bis 2011) und zuletzt der heutigen Ryanair-Tochter „Lauda“ besaß er auch Privatjet-Firmen. Diese Kleinflugzeuge werden über den VIP-Terminal „General Aviation Center“ (GAC) abgewickelt.

Betreiber ist mit „Vienna Airport FBO“, vormals „Vienna Aircraft Handling“ (VAH), eine 100-Prozent-Tochter der Flughafen Wien AG. Als Geschäftsführung sind stets Manager aus anderen Unternehmenssegmenten des Airports bestellt. Michael Zach ist seit 2016 GAC-Geschäftsführer und in der Muttergesellschaft für den Bereich „Bodenabfertigung“ zuständig. Diesem Leitungsposten wird er sich ab Jänner 2024 auch „ganzheitlich widmen“, wie der Flughafen in einer Aussendung heute Donnerstag (2. November) bekannt gab.

Seit 18 Jahren am Flughafen tätig

An seiner Stelle rückt Alexandra Schellhorn als Geschäftsführerin für den operativen Bereich nach. Die Juristin ist seit 2005 bei der Flughafen Wien AG tätig und war bislang für die Personalagenden mehrerer Tochterunternehmen wie der Sicherheitsfirma VIAS zuständig. Laut Airport hat sie sich gegen eine „Vielzahl an Bewerberinnen und Bewerbern im Rahmen eines extern begleiteten Auswahlverfahrens“ durchgesetzt. „Ich freue mich sehr, an der Weiterentwicklung der 'Vienna Airport FBO' wirken zu können“, so Schellhorn.

Ihr zur Seite steht mit Christoph Schmidt ein Co-Geschäftsführer, der für den kaufmännischen Bereich verantwortlich ist. Er ist eigentlich Chef des „Airport City Space“, also dem Konferenz- und Veranstaltungszentrum des Flughafens im Bürokomplex „Office Park 4“. Im Leitungsteam des VIP-Terminals ist Schmidt seit April 2020.