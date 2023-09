Standing Ovations für Lucky Dean Luciano im Volksheim Fischamend

Mit Titeln wie „Sag mir quando“ oder „Heidschi-Bum-Beidschi“ ließ Lucky Dean Luciano die goldenen Zeiten von Peter Alexander in authentischer Weise Revue passieren. „Als seine Villa in Wien 2018 abgerissen wurde, dachte ich mir, jetzt stirbt er ein zweites Mal und die Erinnerung an den größten österreichischen Entertainer verblasst“, erklärt Luciano, der eigentlich Christian Lackinger heißt. Dem will er mit seinen Tribute-Konzerten entgegenwirken. Im Volksheim wurde er dafür mit Standing Ovation geehrt.

„Ich mache Musik nur nebenberuflich, da man damit maximal überleben, aber nicht leben kann“, erklärt der ausgebildete Betriebswirt und Hobbymusiker aus Wimpassing. Vor 15 Jahren hat Lackinger als Elvis Tribute Artist begonnen und konnte 2014 beim zweitgrößten Elvis Festival in Las Vegas als einziger europäischer Künstler ins Semifinale einziehen. Dort spielte er im LVH Hotel, dieselbe Location, die der King of Rock ganze 877 Mal ausverkaufen konnte.

Weiteres Event in Fischamend geplant

Neben Alexander und Elvis hat er noch weitere Künstler in seinem musikalischen Repertoire. Beispielsweise interpretiert er mit seiner Band „The Memphis Bandits“ auch Jonny Cash, wobei sie Headliner beim ersten europäischen Jonny Cash Festival waren. Weiters kam es zu einer Zusammenarbeit mit Jonnys Schwester, Joanne Cash, indem sie die Single „We`ll meet again“ gemeinsam aufnahmen.

„Diese Veranstaltung zeigt die gute Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg in Fischamend“, meint Bürgermeister Thomas Ram (RAM). Noch während des Konzertes wurde eine Fortsetzung unter dem Motto „Elvis meets Cash“ vereinbart. Diese Woche steht Lackinger als Elvis gemeinsam mit dem Orchester der Camerata Carnutum unter der Leitung von Leo Wittner und der TCK-BAND in Gramatneusiedl auf der Bühne.