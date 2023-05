Schwechater Gildenheuriger bringt Taschengeld für Schweden

Gildenheuriger bringt Taschengeld für Schweden

Trotzdem sich das Wetter am Samstag nicht gerade freundlich zeigte, folgten doch sehr viele Besucher der der Pfadi-Einladung zum Gildenheurigen auf dem Gelände in der Brauhausstraße. Kinder spielten im Pfadfinderwäldchen am selbstgezimmerten Hochstand und auf Sitzbaumstämmen, gut geschützt vor den Blicken der Eltern, die auf Heurigenbänken große und kleine Brettljausen und die traditionell großartigen Kuchen und Torten genossen. Für eventuellen Starkregen hatten die Pfadfinder auch ein Großzelt aufgebaut, doch nur Wolken, aber kein Regen begleitete das Fest.

Richi Hauer verriet der NÖN, dass sich die Jugendlichen der Pfadigruppe Explorer & Caravelles hier beim Heurigen einen Zuschuss zum Sommerlager in Schweden verdienen konnten.

Foto: Brigitte Wimmer

Pfadi-Delegation aus Bruck an der Leitha: Ulrich Vymetal, Elisabeth Kögl, Moritz Reisenberger und Barbara Kögl. Foto: NOEN

Foto: Brigitte Wimmer

