Zum Namenstag von „Johannes dem Täufer“ wurde in Mannswörth gefeiert

Aus der Schwechater Pfarre

Am Sonntag fand in Mannswört das traditionelle Pfarrfest zum Namenstag des Kirchenpatrons „Johannes der Täufer“ statt. Es gab ein Programm für die kleinen und großen Gäste. Neben der Luftburg, konnten die Kinder Steckerlbrot am offenen Feuer backen, es gab zahlreiche Bastelstationen und Kinderschminken. Es wurden Speisen vom Grill und aus dem Fritter sowie hausgemachte Mehlspeisen der MannswörtherInnen, angeboten. Unter den Besuchern waren auch die Bürgermeisterin Karin Baier und Vizebürgermeister Christian Habisohn sowie die Stadträtin Vera Edelmayr aus Schwechat. Bürgermeister Martin Kolber aus Rauchenwarth befand sich ebenfalls unter den Gästen. Natürlich durfte die Musikkapelle Mannswörth beim Pfarrfest nicht fehlen, erläuterte der Diakon Thomas Radlmair. „Wir freuen uns, dass so viele Besucher gekommen sind und der Reinerlös kommt der Pfarre für weitere Anschaffungen zu Gute“, so der Diakon