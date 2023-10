Weiteres Fahrzeug für Hilfswerk im Raum Schwechat

Der Betrieb der Hilfswerkangebots in Niederösterreich ist seit 2017 in einer GmbH ausgelagert. Neben dem Trägerverein auf Landesseite existieren auf lokaler Ebene ehrenamtliche Vereine, die eigene Services wie Besuchsdienste oder Essen auf Rädern anbieten. Zeitgleich stellen sie aber auch Spendengelder für die hauptamtlichen Tätigkeiten wie der Hauskranken- oder Heimhilfe auf. Über ein „tolles Spendenaufkommen“ kann sich jedenfalls der Vereins „Hilfswerk Schwechat“ freuen, wie Obmann Rudolf Donninger festhält.

So konnte mit dem gesammelten Geld dem Hilfswerk-Fachbereich „Hilfe und Pflege daheim“ einen neuen Skoda Fabia für den Hauskranken- und Heimhilfedienst sowie der mobilen Pflegeberatung und Physiotherapie finanziert werden. „Mit diesem Fahrzeug wird das Betreuungspersonal ihre Kunden im Gerichtsbezirk Schwechat besser und schneller erreichen“, ist Donninger überzeugt. Damit umfasst der Fuhrpark des Standortes Laxenburg, der seit 2021 mit Schwechat fusionierte, nun mehr als 40 Autos.

Niederlassungsleiterin Sonja Schönbauer bedankt sich bei Spendern und Verein „für das wunderbare Geschenk.“ Denn nicht zuletzt aufgrund der hohen Spritpreis sind „insbesondere neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht mehr gewillt mit dem eigenen Fahrzeug zu unseren Kunden zu fahren.“ Mit dem weiteren Fahrzeug könne man den „qualitativ hochwertigen Mitarbeiterinnen einen fahrbaren Untersatz zur Verfügung stellen“, unterstreicht Schönbauer.

Am Laxenburger Standort von „Hilfe und Pflege daheim“ sind aktuell rund 55 Personen beschäftigt. Betreut werden von hier aus Kundinnen und und Kunden in Ebergassing, Gramatneusiedl, Himberg, Lanzendorf, Leopoldsdorf, Maria Lanzendorf, Moosbrunn, Rauchenwarth, Schwechat und Zwölfaxing (alle Bezirk Bruck bzw. Teilbezirk Schwechat) sowie in Achau, Biedermannsdorf, Hennersdorf, Laxenburg, Münchendorf und Vösendorf (alle Bezirk Mödling).