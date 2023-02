52 neue Pflegeplätze in Maria Lanzendorf

Auf der seit August 2021 betriebenen Baustelle zwischen Hauptstraße und Badgasse ist Ruhe eingekehrt. Dafür ist im für sieben Millionen Euro entstandenen dreistöckigen Zubau sukzessive der Betrieb hochgefahren worden. Für heute (8. Februar) hat die Grazer Firma „Adcura“, die auch in der Steiermark Senioren- und Pflegeheime auf privater Basis führt, zur offiziellen Eröffnung des Neubaus beim Pflegezentrum Maria Lanzendorf geladen. Die Sanierung des Bestandsgebäudes ist für das Jahr 2024 geplant.

„Vor dem Um- und Zubau hatten wir 108 Pflegeplätze zur Verfügung, mit dem Neubau haben wir 52 Pflegeplätze dazugewonnen und können nun 160 – 105 vom Land Niederösterreich geförderte – Pflegeplätze anbieten“, sagt Heimleiterin Tatjana Jankovic. Aktuell seien 130 Plätze belegt. Darunter sind laut Jankovic viele Selbstzahlerinnen und Selbstzahler sowie Bewohnende, die vom Fonds Soziales Wien (FSW) unterstützt werden.

Im Zuge der Kapazitätssteigerung sind bis jetzt vom Betreiber auch 14 zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Küche, Reinigung, Haustechnik, Verwaltung und Pflege eingestellt worden.

Tag der offenen Türe findet am 15. Februar statt

In einer Woche, am 15. Februar, kann sich die interessierte Bevölkerung einen Eindruck über das Pflegezentrum und den Neubaus verschaffen. Am „Tag der offenen Türe“ werden Führungen durch den Neubau sowie die Vorstellung des „Adcura“-Pflegekonzeptes angeboten. Zudem kann man sich vor Ort über die Arbeit als ehrenamtlicher Betreuer informieren lassen.

Bei den Bauarbeiten ist es im August des Vorjahres zu einem tödlichen Arbeitsunfall gekommen, als ein 54 Jahre alter Arbeiter vom Dach des Bestandsgebäudes in die Tiefe stürzte (die NÖN berichtete).

