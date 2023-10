Psychologische Betreuung an allen Schwechater Schulen fixiert

Die psychologische Betreuung von Kinder und Jugendlichen in Pflichtschulen fällt eigentlich in den Aufgabenbereich der Bildungsdirektion NÖ. Doch dort sind die finanziellen Mittel begrenzt, im Bezirk Bruck sind zwei Psychologinnen für sämtliche Schulstandorte zuständig. Sie können zwar jederzeit angefordert werden, doch ihre Kapazitäten sind beschränkt. Schon alleine deshalb, wenn man sich vor Augen führt, dass es alleine in Schwechat rund 3.000 Schülerinnen und Schüler im Pflichtschulbereich gibt - ausgenommen ist hier das Gymnasium. Dieser Umstand rief die Stadtgemeinde auf den Plan.

Bereits vor dem Sommer gab es ein Treffen zwischen Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ), den Schulleiterinnen und der Bildungsdirektion. Im Rahmen dessen wurde vonseiten der Direktorinnen unterstrichen, dass es mehr Beratungsstunden brauche. Diese kann die Bildungsdirektion aber schlicht nicht bieten. Für die Stadtpolitik war demnach klar, dass man selbst handeln muss. Per Gemeinderatsbeschluss wurde daher einstimmig die Sozialpädagogische Beratungs- und Betreuungsstelle Schwechat, kurz SOPS, mit der psychologischen Begleitung in den Pflichtschulen betraut.

Psychologische Betreuung nur mit Einverständnis der Eltern

Konkret beauftragt die Stadtgemeinde den Sozialverein mit einen Betreuungsangebot im Ausmaß von bis zu 900 Stunden pro Schuljahr, Kostenpunkt sind maximal 35.000 Euro. Das entspricht einem Stundensatz von knapp 40 Euro. Allerdings muss SOPS den tatsächlich geleisteten Aufwand natürlich nachweisen, erst dann kommt es zur Auszahlung. Einzig die ÖVP stieß sich doch recht vehement an Stunden- und Kostensumme und verlangte einen detaillierten Leistungsnachweis, wie Klubsprecher Mario Freiberger im Rahmen der Gemeinderatssitzung festhielt. Inhaltlich zog man dennoch mit.

Bildungsstadträtin Inna Mlada (SPÖ) freute sich jedenfalls über den einstimmigen Beschluss, denn letztlich leiste man die psychologische Begleitung für Schülerinnen und Schüler in Schwechat freiwillig. Letztlich ist es auch in erster Linie ein Angebot, denn für die tatsächlich Betreuung der Kinder und Jugendlichen braucht es natürlich das Einverständnis der Eltern oder Erziehungsberechtigten. Ihr Parteikollege und Jugendstadtrat Marco Luksch wiederum wollte die Bildungsdirektion damit aber nicht „herausgenommen“ sehen. „Wir halten den Druck aufrecht“, versprach er.

Volksschuldirektorinnen betonen Bedarf

Dass es einen wachsenden Betreuungsbedarf in dieser Hinsicht gibt, bestätigt auch Regina Pfeil. Die Direktorin der Volksschule Frauenfeld bezeichnet das Angebot als „ganz wichtig“ und verweist auch auf die Nachwirkungen der Coronapandemie durch maßnahmenbedingte geringere oder nur eingeschränkte soziale Kontakte. Die regelmäßigen Beratungsstunden in den Pflichtschulen durch SOPS sieht Pfeil jedenfalls als „große Unterstützung“, darin wären sich auch alle Direktorinnen, insbesondere jene der Volksschulen, einig.

An sich setzt der Verein für die neue Aufgabe bestehendes Personal ein. Konkret werden zwei Mitarbeiterinnen, die sich im Regelbetrieb um die Nachmittagsbetreuung bei SOPS kümmern, eingesetzt. „Dafür haben wir die Wochenarbeitsstunden aufgestockt. Da sind wir sehr flexibel, vor allem auch von der Seite, dass die Mitarbeiterinnen da mitmachen“, hält Obfrau Angelika Frauenberger fest. Sie ist auch Gemeinderätin der SPÖ, galt bei diesem Beschluss aber als befangen und war nicht stimmberechtigt.

Ergänzend zu den beiden Hauptmitarbeiterinnen werden zwei weitere Angestellte neben ihren Aufgaben im AMS-Projektbereich jeweils eine Schwechater Schule fix betreuen. Allesamt verfügen natürlich über eine psychologische Ausbildung samt Universitätsabschluss, wie Frauenberger betont.

Dass man die Stundengrenze von 900 Stunden benötigen wird, darüber sind sich die SOPS-Obfrau und Volksschuldirektorin Regina Pfeil übrigens einig. Auf Stadtebene wird es gemeinsam mit dem Sozialverein jedoch halbjährlich eine Evaluierung geben.