ÖVP-Kritik an Kosten für schulpsychologische Betreuung in Schwechat

Für das gesamte Schuljahr 2023/24 stehen für die drei Volksschulen (Ehrenbrunngasse, Frauenfeld und Mannswörth), die Mittelschulen Frauenfeld und Schmidgasse sowie die Bertha von Suttner-Sonderschule bis zu 900 Beratungsstunden in Form von psychologischer Begleitung zur Verfügung. Die Kosten liegen bei 35.000 Euro. So sehen die Grundbedingungen zwischen Stadtgemeinde und der Sozialpädagogischen Beratungs- und Betreuungsstelle Schwechat, kurz SOPS, aus. Die Vereinbarung wurde im Gemeinderat auch einstimmig verabschiedet.

Auch wenn die ÖVP in der Sache politisch mitging, setzte es durch Stadtrat Anton Imre und Klubsprecher Mario Freiberger durchaus harsche Kritik an Stundenausmaß und Kosten. Als Begründung zogen beide die schulpsychologische Begleitung im Gymnasium heran. Dort finanziert der Elternverein, dem Freiberger seit Jahren angehört, dieses Angebot. Bei Kosten von 3.500 Euro werden 100 Beratungsstunden finanziert, ebenfalls durch SOPS. „Zufällig sind diese 35.000 Euro genau jene Mittel, die im Vorjahr gefehlt haben. Und 900 Stunden finde ich doch überzogen“, argumentierte der ÖVP-Klubsprecher.

Stadtführung und SOPS versprechen Transparenz

So würde im Gymnasium laut Freiberger auch gar nicht mehr als diese 100 Beratungsstunden benötigt. Er forderte daher vehement einen Leistungsnachweis durch den Sozialverein ein. Imre wollte zudem wissen, wie man überhaupt auf 900 Stunden gekommen sei. Letzteres konnte Jugendstadtrat Marco Luksch (SPÖ) schnell beantworten: „Wir wollten dieses Kontingent haben. Das ist ja keine Förderung, sondern wird für mehr Leistung und zusätzliches Personal gebraucht.“

Neues Personal wird zwar tatsächlich keines aufgenommen, wie SOPS-Obfrau Angelika Frauenberger im NÖN-Gespräch erklärt, aber natürlich habe man die Wochenarbeitsstunden der Mitarbeiterinnen deutlich anheben müssen. Darüber hinaus halten sowohl Frauenberger, die auch für die SPÖ im Gemeinderat sitzt, wie auch Parteikollege Luksch fest, dass am Ende nur die tatsächlich erbrachte Leistung abgerechnet und durch die Gemeinde abgegolten wird. Das werde laut der SOPS-Obfrau natürlich transparent ausgewiesen.

Bei genauerer Betrachtung sind die Kosten für die schulpsychologische Betreuung im Gymnasium und den übrigen Schulen gar nicht so unterschiedlich. Denn nimmt man den Stundensatz zur Hand, entfällt dieser in der AHS auf 35 Euro und in den anderen Schulen auf knapp 39 Euro. SOPS-Obfrau Angelika Frauenberger lässt zudem anklingen, dass der Sozialverein möglicherweise auch im Gymnasium seine Stundensätze für das kommende Schuljahr 2024/25 aus Deckungsgründen etwas anheben wird müssen.