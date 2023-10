Schwechat: Endspurt bei Solar-Projekt auf Gemeindegebäuden

Knapp eine Million Euro pumpt der Stromversorger „Wien Energie“ in den Photovoltaik-Ausbau in Schwechat. Grundlage dafür ist eine Kooperation mit der Stadtgemeinde, die dafür sechs Dachflächen gemeindeeigener Gebäude zur Verfügung stellt. Ursprünglich war der Plan das Projekt schon im Vorjahr fertig zu stellen, doch die sich Ende 2021 deutlich veränderten Bedingungen am Strommarkt hatten eine Verzögerung zur Folge. Seit Mai wird jedoch an den Photovoltaikanlagen gearbeitet.

Gestartet wurde mit dem Seniorenzentrum und dem Schwechater Feuerwehrhaus, deren Anlagen liefern bereits Strom. In weitere Folge montierte „Wien Energie“ Solarpaneele auf das Dach der Stadtgärtnerei und Mittelschule Frauenfeld, die laut dem Stromanbieter dieser Tage in Betrieb gehen. Aktuell laufen die Arbeiten für die kleinste Anlage auf dem Rathaus, die ursprünglich eigentlich den Beginn machen sollte.

Stadt pachtet Anlagen mit Gewinn zurück

Doch notwendige Vorarbeiten, wie Dachausbesserungen durch die Gemeinde, veranlassten „Wien Energie“ dazu die Reihenfolge umzudrehen. Dafür konnte für das Rathaus-Solarwerk eine Leistungssteigerung von 40 auf nunmehr 44 Kilowattpeak (kWp) erreicht werden. Zum Vergleich: Ein Photovoltaikanlagen auf Einfamilienhäusern leisten in etwa 4 bis 10 kWp. Den Abschluss bildet dann im Laufe des Oktober die Anlage auf dem Rudolf Tonn-Stadion, mit 277 kWp die größte. Sie wird Mitte November in Betrieb gehen.

Grundsätzlich ist geplant, dass der produzierte Strom in allen sechs Gebäuden direkt vor Ort verbraucht wird. Lediglich etwaige Überschüsse werden ins öffentliche Netz eingespeist. Deshalb pachtet die Gemeinde die fertig gestellten Photovoltaikanlagen auch von „Wien Energie“ zurück. Trotzdem wird die Stadt mit einem Überschuss von jährlich rund 35.000 Euro aus dem Geschäft aussteigen. „Natürlich war es für uns wichtig, wenn wir schon zurückpachten, auch einen Gewinn daraus zu lukrieren“, unterstreicht Baustadtrat Simon Jahn (Grüne).

Grund dafür ist ein ausverhandeltes „Zuckerl“: Denn der Einspeistarif für Sonnenstrom aus Schwechat liegt bei 34 Cent pro Kilowattstunde (kWh), die Bezugsgebühr für Strom von „Wien Energie“ für sämtliche anderen kommunaler Gebäude liegt hingegen bei 30 Cent pro kWh. Der entsprechende Liefervertrag, der auf 25 Jahre abgeschlossen wurde, war nun Gegenstand im Gemeinderat und wurde einstimmig beschlossen.