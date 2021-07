Vergangene Woche wurde vom Gemeinderat einstimmig ein Grundsatzbeschluss zur Sanierung des Turnsaals in der Volksschule verabschiedet. Insgesamt sollen für das Projekt mehr als 800.000 Euro investiert werden. Allerdings in Etappen: Noch heuer soll laut SPÖ-Bürgermeister Ernst Wendl mit der Sanierung der Sanitäranlagen begonnen werden.

Im nächsten Jahr steht dann eine umfassende thermische Sanierung an. „Wir müssen viel Geld in die Hand nehmen“, weiß Wendl. Aber unter dem Strich könne sich die Gemeinde damit rund 12.000 Euro Energiekosten pro Jahr ersparen, rechnet er vor. Die Sanierung des Turnsaals ist allerdings nur der Auftakt eines noch viel größeren Projektes: Nach dem notwendigen Ausbau der Kindergärten in Himberg und Velm steht zwangsläufig auch eine Erweiterung der Volksschule an.

Details der Erweiterung sind noch nicht bekannt

Geplant ist vorerst die Einrichtung von vier zusätzlichen Klassen. Wie dieses Großprojekt im Detail realisiert werden soll, ist noch offen. Möglich wäre laut den Bürgermeister ein ebenerdiger Zubau oder eine Aufstockung der Volksschule. Ob Letzteres möglich ist, soll ein Befund von Statikern ergeben.

Ziel sei laut Wendl, dass die neuen Volksschulklassen in drei Jahren, sprich 2024, in Betrieb gehen sollen. Unklar ist allerdings ebenfalls noch, wie das Vorhaben finanziert werden soll.

Denn neben dem Projekt Volksschule gibt es noch andere Großprojekte auf Wendls Liste: Der Ausbau der Kläranlage ist zwingend notwendig und der gesamte Kirchenplatz ist renovierungsbedürftig. In einer Kooperation mit EVN und Wiener Netzen sollen überdies Gas-, Wasser- Strom- und Kanalnetze in der Gemeinde digital erfasst werden. Allein die Digitalisierung des 63 Kilometer langen Kanalnetzes kostet samt Zustanderhebung rund 500.000 Euro.