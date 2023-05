Velmer Kindergarten muss schon wieder erweitert werden

Aufgrund der von der niederösterreichischen Landesregierung beschlossenen Kindergartenreform, welche ab September 2024 bereits Zweijährigen einen Kindergartenplatz ermöglicht, evaluieren derzeit viele Gemeinden ihre entsprechende Infrastruktur. So auch die Marktgemeinde Himberg, welche nun in der letzten Sitzung des Gemeinderats einstimmig den Bau einer vierten Kindergartengruppe in ihrer Katastralgemeinde Velm beschloss.

„Derzeit besuchen 331 Kinder in 15 Gruppen Kindergärten in unserer Gemeinde. Etwa weitere 40 Kinder besuchen die Kinderkrippe in Himberg. Diese geplante neue Kindergartengruppe in Velm ist insgesamt die 16. Kindergartengruppe in unserer Marktgemeinde“, so Bürgermeister Ernst Wendl (SPÖ). Bereits bei der Planung der im letzten Jahr eröffneten dritten Gruppe im Velmer Kindergarten sei der Bau einer vierten solchen mitgedacht worden, was den Prozess erheblich erleichtere.

Rasche Fertigstellung ins Auge gefasst

Ein Architekt sei unmittelbar nach dem Beschluss im Gemeinderat mit der Planung und der Abstimmung mit den Behörden beauftragt worden. Sobald eine Planunterlage vorliege müsse mit dem Grundeigentümer, nämlich der römisch-katholischen Pfarrkirche in Velm, Kontakt zwecks Bewilligung aufgenommen werden. Etwa 134 Quadratmeter groß soll der Zubau ausfallen, dessen Bauzeit knapp bemessen ist. Unmittelbar nach der Einreichplanung und Abstimmung mit Behörden sowie dem Grundeigentümer soll die Ausschreibung und in Folge die Errichtung beginnen.

„Geplant ist, dass diese neue Kindergartengruppe im September 2024 den Betrieb aufnehmen kann, damit unseren Kindern rasch eine weitere Kindergartenbetreuung zur Verfügung steht“, sagt Wendl. Eine Gruppe darf maximal 25 Kinder ab drei Jahren umfassen. Werden Kinder ab zwei Jahren betreut, reduziert sich die Anzahl auf 16 pro Gruppe. „Diese Gruppe wird für das Jahr 2024/25 ausreichen, ab dem Jahr 2025/26 müssen weitere Gruppen errichtet werden. Hier werden bereits Varianten untersucht“, erläutert der Bürgermeister.

Rodelhügel bleibt öffentlich zugänglich

Die geschätzten Kosten für das Bauvorhaben betragen etwas über 800.000 Euro, wobei gemäß dem neuen Kindergartengesetz 48,6 Prozent vom Land Niederösterreich getragen werden. Den Rest trägt die Gemeinde Himberg. Durch die Erweiterung sei es nun notwendig die Freifläche des Velmer Kindergartens neu zu planen.

„Ein fixer Bestandteil der Planung ist jedoch, dass der beliebte Rodelhügel keinesfalls in die Kindergartenfreifläche einbezogen wird und in vollem Ausmaß wie bisher der Öffentlichkeit jederzeit zugänglich bleibt“, beruhigt Wendl diesbezüglich. Fix ist zudem, dass durch eine neue Photovoltaikanlage am Dach künftig umweltfreundlicher Sonnenstrom erzeugt werden soll.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.