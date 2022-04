FPÖ Maria Lanzendorf braucht einen neuen Obmann

Werbung

Er zählt zu den bekannten Kommunalpolitikern von Maria Lanzendorf. Ob in der Politik, beim örtlichen Sportclub oder im Verein Dorferneuerung: Hermann Raidl – seit Oktober 2014 FPÖ-Mitglied, seit Februar 2015 für die Partei im Gemeinderat und seit Dezember 2017 als Obmann der Ortspartei tätig – ist engagiert und aktiv. Jetzt aber zieht der bald 63 Jahre alt werdende Raidl mit seiner Frau aus dem Ort im Industrieviertel weg und verlegt seinen Wohnsitz ins Waldviertel.

Dieser Ortswechsel bringt es mit sich, dass Raidl sein Mandat als FPÖ-Gemeinderat per 1. Mai 2022 zurücklegt und als bisheriger Obmann aus der freiheitlichen Ortspartei ausscheidet. Die Nachfolge, sowohl in der Funktion als FPÖ-Obmann wie auch als Mandatar der Partei, ist noch nicht abschließend geregelt. Bis Mitte Mai hat die FPÖ Zeit, ein Ersatzmitglied für den Gemeinderat und für die allfälligen Mitgliedschaften in den Ausschüssen bekannt zu geben.

Neben Raidl sitzt mit Cornelia Roth ein zweites FPÖ-Mitglied im 21-köpfigen Gemeinderat von Maria Lanzendorf. Aktuell befindet sich die Partei gemeinsam mit der ÖVP in der von der SPÖ und der Grünen Liste geführten Gemeinde in der Opposition.

