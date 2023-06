Fischamender Stadtführung empfing Schulklassen

„Politische Bildung sehe ich als immens wichtig. Gerade der Besuch der Schulen hat mir gezeigt, dass die Schüler und Schülerinnen sehr interessiert an der Politik sind. Auch auf Kommunalebene“, zeigte sich Stadtrat Thomas Bäuml (RAM) über den Besuch erfreut. Gemeinsam mit Bürgermeister Thomas Ram (RAM) erklärte er im Sitzungssaal, welche Funktionen die verschiedenen politischen Ämter sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde erfüllen.

Führung und Fragestunde

Gestartet wurde mit einer Führung durch das Gemeindeamt, wobei den Schülerinnen und Schülern Einblick in die verschiedenen Abteilungen der Stadtverwaltung gewährt wurde. So wurden sie beispielsweise von der Bau- und Finanzabteilung sowie vom Bürgerservice empfangen.

Abschließend konnten im Sitzungssaal bei Getränken und Snacks Fragen an den Bürgermeister und an den Schul-Stadtrat gestellt werden. So wurde darüber aufgeklärt, wie alt man sein muss, um für das Amt des Bürgermeisters kandidieren zu können und wie hoch in etwa das Gemeinde- sowie das Schulbudget ist.

Der Fragenkatalog der Sonderschule beinhaltete auch das Thema Schulausbau. Thomas Bäuml bestätigt: „Der Bedarf in diesem Bereich steigt. Wir haben für das nächste Schuljahr sehr viele Anmeldungen, deshalb kann es durchaus sein, dass wir mittelfristig die Sonderschule vergrößern müssen“.