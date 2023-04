Himberger Volksschulkinder besuchten Gemeindeamt

In der dritten Schulstufe steht in der Himberger Volksschule der Unterricht über die Geschichte der Gemeinde an. Traditionsgemäß besuchen die Kinder im Zuge dessen stets das Gemeindeamt beziehungsweise den Bürgermeister. Ortschef Ernst Wendl (SPÖ) empfing kürzlich die Klassen 3A, 3B und 3C bei sich im Sitzungssaal. „Ich berichtete über die Aufgaben und Tätigkeiten des Gemeinderats sowie die Zusammensetzung der Entscheidungsgremien der Gemeinde“, so Wendl.

Auch diverse Daten und Fakten wie die Bevölkerungszahl wurden besprochen. Danach stellten die Schülerinnen und Schüler eine Gemeinderatssitzung nach, bei welcher über den Ausbau der Himberger Volksschule abgestimmt wurde. Kostenpunkt: 3,5 Millionen Euro, die Summe, die auch der tatsächliche Umbau kostet. Da mit diesem im Juni gestartet wird, ist er in den Klassen freilich ein großes Thema.

Persönliche Anliegen an Bürgermeister herangetragen

Abschließend hatten die Schulkinder die Möglichkeit persönliche Fragen zu stellen. Dabei trugen sie auch kleinere Wünsche und Anliegen an Ernst Wendl heran. „Die Schülerinnen und Schüler erzählten etwa über ein Loch im Zaun auf der Kindlwiese, durch welches regelmäßig ein Ball in den dahinterliegenden Feylbach fliegen würde. Außerdem wünschen sie sich einen Trinkwasserbrunnen beim Spielplatz Kindlwiese, oder zumindest in der Nähe dieses“, sagt Wendl. Diese Punkte, sowie ein paar weitere, würde die Gemeinde in Angriff nehmen.

