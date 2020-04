Auch die Gramatneusiedler Gemeindepolitik ist durch die jetzige Corona-Situation betroffen. Sitzungen abzuhalten gestaltet sich als äußert schwierig, da sich viele Leute in einem Raum befänden und die Ansteckungsgefahr enorm hoch wäre. Deshalb wird derzeit über eine Lösung beraten: „Es wäre schon dringend notwendig, sich wieder zu treffen und über diverse Dinge zu beraten“, betonte SP-Bürgermeister Thomas Schwab. Über Telefonate und E-Mails halten alle Fraktionen in Gramatneusiedl Kontakt, doch ein richtiges Treffen könne dadurch nicht ersetzt werden erklärt Schwab.

Ziel ist es, einen politischen Stillstand zu vermeiden, aus diesem Grund denkt man über zwei Varianten nach: entweder soll ein Bürgermeister-Round-Table im Gemeindezentrum stattfinden, jedoch mit genügend Abstand zwischen allen Personen. Oder man kommuniziert mittels Videokonferenz: „Diese Variante hätte eher einen informellen Charakter, wir wollen aber den Dialog zu den anderen Fraktionen auf jeden Fall aufrechterhalten“, meint Schwab.



Laut jetzigem Stand sind Gemeinderatssitzungen über Videokonferenz rechtlich noch nicht möglich, das Land Niederösterreich wird am 7. Mai in seiner Sitzung über das Thema beraten. Hinzu kommt die Frage der Öffentlichkeit, da Sitzungen meist der Bevölkerung zugänglich gemacht werden. Einige Bewohner verfügen über keine Möglichkeit, die Sitzung über das Internet zu verfolgen und könnten somit nicht am politischen Geschehen teilhaben.