Schwechats Vize-Stadtpolizeichef mit der Lizenz zum Tackeln

191 Zentimeter groß, 124 Kilogramm schwer - alleine durch seine Präsenz macht Florian Grünsteidl ordentlich Eindruck. Nach mehren Stationen in Wien, darunter Gruppenkommandant der Sondereinsatzeinheit der WEGA, wechselte der heute 41-Jährige 2019 ins Stadtpolizeikommando Schwechat (SPK). Dort übernahm Grünsteidl nach dem Abschluss der Offiziersausbildung die Leitung der Abteilung „Aviation Security“ und ist damit für die Sicherheitsbelange am Flughafen zuständig.

Vor knapp einem Jahr stieg er zum Stellvertreter von Stadtpolizeikommandant Leopold Holzbauer auf. Damit reiht er sich in einer illustre Runde um den heutigen Staatsschutz-Chef Omar Haijawi-Pirchner oder den derzeitigen Kommandanten des Landeskriminalamtes Burgenland, Gerhard Braunschmidt, ein. „Ich wollte immer schon zum Flughafen“, erzählt Grünsteidl im NÖN-Gespräch, der mit seiner Frau und den zwei Kindern in der Region lebt.

Grünsteidl: „Jeder Tag macht Spaß“

Die Jahre am Schwechater Airport waren für den Vollblutpolizisten jedenfalls herausfordernd. Da war einerseits der Ausnahmezustand „Corona“ und nun die rasante Rückkehr zur Luftfahrt-Normalität mit Fast-Rekordpassagierzahlen. Denn die steigende Zahl der Fluggäste geht „mit den üblichen Begleiterscheinungen einher“, verweist der Vize-Kommandant auf vermehrt kriminelle Handlungen wie Taschendiebstähle. „Unsere Beobachtung ist aber schon, dass die Passagiere seit Corona gereizter sind“, erzählt der 41-Jährige. Dennoch mache „jeder Tag Spaß“, wie Grünsteidl betont.

Zum Ausgleich geht der 191-Meter-Hüne auch seit mittlerweile 18 Jahren einem sportlichen Hobby nach: Grünsteidl spielt seit 2005 als „Defensiv Lineman“ für den American Football-Verein Vienna Vikings. Mit dem Einstieg in die 2020 gegründete „European Football League“ (EFL) gehört er dem Semiprofi-Roster (Kader) der Vikings an. Und auch in dieser Spielzeit kam der Defensivmann auf ordentliche Einsatzminuten. „Ich bin zwar kein Starter mehr, aber ich bin Teil der Mannschaft“, betont der 41-Jährige.

Florian Grünsteidl im Trikot der Vienna Vikings mit "seiner" Nummer 94. Foto: Hannes Jirgal / Vienna Vikings

Bis auf einer Verletzungsbedingten Pause im Juli war er bei allen Partien des Grunddurchgangs dabei.„Football ist gut mit dem Polizeiberuf vergleichbar. Es ist ein Teamsport, du musst dich auf deinen Mitspieler zu 100 Prozent verlassen können“, erklärt der Vize-Stadtpolizeikommandant. Zudem gelte es Menschen mit unterschiedlichen Körperstaturen und vor allem Charakteren auf einen Nenner zu bringen. „Im Fußball reichen mitunter zwei bis drei Stars, im Football braucht es alle im Team“, unterstreicht er.

Am Samstag mussten Grünsteidl nach einer perfektem Grunddurchgang, wo alle Spiele gewonnen werden konnte, einen Dämpfer einstecken. So ging es für die Vikings im Halbfinale gegen Stuttgart Surge um das Finalticket, dort zog das Team jedoch mit 33:40 den Kürzeren. Damit konnte Grünsteidl & Co. ihren Vorjahrestitel in der EFL nicht verteidigen.