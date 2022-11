Postpartner für Rauchenwarth

„Für uns ist die Post in Schwechat zuständig. Die Filiale ist bestens ausgebaut, die Parkplatzsituation aber untragbar“, hält Rauchenwarths Bürgermeister Martin Kolber (ÖVP) im NÖN-Gespräch fest. Daher und auch weil „es uns ein Anliegen ist, den Bürgerinnen und Bürgern ein optimales Service zu bieten“, habe man laut Kolber bei der Post eine Postpartnerschaft im Ort angeregt.

Mehrere Gespräche folgten, deren Abschluss am Montag von der Post kommuniziert wurde: Rauchenwarth wird gegen Ende des ersten Quartals 2023 einen Postpartner bekommen. „Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Das ist ein echtes Plus für die Bevölkerung in Rauchenwarth, die bis jetzt längere Wege auf sich nehmen musste. Das ist künftig Vergangenheit“, freut sich Adam Christian, Leiter des niederösterreichischen Postpartner-Managements.

Zwei Standorte in engerer Auswahl

Wo genau Post- und Bankgeschäfte künftig möglich sein werden, ist laut Bürgermeister Kolber noch nicht restlos geklärt. „Infrage kommen das Gemeindeamt und der Nahversorger“, erläutert er. Nach der Fixierung der Kooperation werde man die zwei Standorte noch einmal prüfen.

Drängen lassen will sich die Gemeinde nicht, wie Kolber betont. „Es müssen sicher Räumlichkeiten angepasst werden und auch die Post braucht eine Vorlaufzeit“, sagt der Ortschef, der sich mit Parteikollegin und Gemeinderätin Daniela Krammer für den Postpartner eingesetzt hat.

Rannersdorf und Zwölfaxing in Warteschleife

Während sich Rauchenwarth erstmalig um ein Postservice direkt im Ort freuen darf, stehen die bisherigen Postpartnerstandorte in Rannersdorf und Zwölfaxing weiterhin ohne Zukunftslösung da (die NÖN berichtete). Laut Post spielte das Aus des Postpartners in Rannersdorf insofern eine Rolle, als dass der Staatskonzern sein „Geschäftsstellennetz in der Region einer Evaluierung unterzogen“ hat.

Mit Neo-Partner Rauchenwarth sieht man sich laut Post-Sprecher Markus Leitgeb „gut aufgestellt“. Allerdings hält Leitgeb auf NÖN-Anfrage fest, dass man „potenziellen Postpartnern in Schwechat-Rannersdorf sowie in Zwölfaxing auch weiterhin aufgeschlossen“ sei – Nachsatz: Wenn sich denn eine Interessentin oder ein Interessent findet.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.