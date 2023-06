Fischamender Stadtführung sucht nach neuer Lösung für Postproblem

Laut Bürgermeister Thomas Ram (RAM) soll das nächste Treffen mit Vertretern der Post AG in den Sommermonaten stattfinden. Schon zuvor setzten sich SprecherInnen von Fischamend und der teilstaatlichen Aktiengesellschaft (NÖN hat berichtet) an den Verhandlungstisch, um über die Zukunft des Postverkehrs der Stadt zu diskutieren. Fischamend und die Post AG trennten sich nach dem ersten Gespräch uneinig, Stillschweigen wurde über den Inhalt der Verhandlung beschlossen.

Schon vor besagtem Treffen stellte Post-Sprecher Michael Homola klar, die roten Zahlen der Filiale würden keine andere Konsequenz als die Schließung des Postamtes Fischamend zulassen. Dies wurde von der zuständigen Regulierungsbehörde bestätigt. Der Stadtchef zeigte sich im Vorfeld zusammen mit Gemeinderätin Renate Strauss (Liste Schuh) und Gemeinderat Zoran Stojanovic (SPÖ) aus der Opposition kämpferisch. Dabei konnten über 3.000 Unterschriften in Fischamend gesammelt werden. Über den Inhalt des darauffolgenden Gespräches wurde einheitlich Stillschweigen vereinbart, ein Ergebnis konnte nicht kommuniziert werden. Es wurde lediglich auf laufende Verhandlungen verwiesen. Nun liegen der NÖN die konkreten Zahlen sowie getätigte Lösungsvorschläge vor.

Rote Zahlen und weniger Bedarf

Um über den finanziellen Zustand des Betriebes aufzuklären, wurde in einer neunzeiligen Tabelle das betreffende Filialergebnis aufgeschlüsselt, wobei nicht ersichtlich ist, wie es sich im Detail zusammensetzt. 2019 stieg der Standort in Fischamend noch mit etwa 20.500 Euro Gewinn aus, im Folgejahr kam es zum ersten Negativergebnis von fast 40.000 Euro. Bemerkenswert dabei ist der Anstieg der Personalkosten um ca. 22.500 Euro unter signifikantem Rückgang der Inanspruchnahme fast aller angebotenen Dienstleistungen.

Demnach brach der klassische Briefverkehr der Fischastadt im selben Zeitraum um mehr als 25 Prozent ein. Auch alle anderen Dienstleistungen wurden weniger wahrgenommen, mit Ausnahme von Paket Einzelsendungen, welche um etwa 37 Prozent anstiegen. Dieser Trend setzte sich 2021 fort: Wurden 2019 noch durchschnittlich 42 OPAL-Briefe abgegeben, so waren es zwei Jahre später weniger als 25 pro Tag. Post-Pressesprecher Markus Leitgeb will die Zahlen nicht kommentieren und verweist erneut auf das Gutachten der Regulierungsbehörde: „Wir müssen diese transparent und in vollem Umfang der Regulierungsbehörde zur Verfügung stellen, die diese nicht nur punktuell, sondern über einen längeren Zeitraum prüft“.

Gemeinderat Zoran Stojanovic (SPÖ) schlug im Laufe der Verhandlung vor, das Defizit der Post mittels Gemeindebudget auszugleichen oder gar die betreffende Immobilie als Gemeinde zu kaufen und diese mietfrei und ohne Betriebskosten der Post AG zur Verfügung zustellen. Dies wurde von seinem Gegenüber kategorisch abgelehnt: „Wenn die Gemeinde einen privaten Postpartner finanziell unterstützen will, ist das in Ordnung. Wir als Post AG können dieses Angebot nicht annehmen, da dies unfair gegenüber anderen wäre“, zeigt Homola auf. Des Weiteren stößt sich Stojanovic am Zuständigkeitsbereich der entsandten Verhandlungspartner. Diese sind im Postpartner-Management tätig und seien daher „nie am Erhalt der Postfiliale Fischamend interessiert“ gewesen.

Vlnr.: Gemeinderat Zoran Stojaovic (SPÖ), Bürgermeister Thomas Ram (RAM), Gemeinderätin Renate Strauss (Liste Schuh) und Stadtrat Thomas Bäuml (RAM) mit über 3.000 Unterschriften gegen die Postschließung. Foto: Stadtgemeinde Fischamend

Wer macht den Postpartner?

Auch für Ram seien die vorgelegten Zahlen fragwürdig, doch sei eine Subventionierung laut mehreren Quellen einfach nicht möglich. Für das Stadtoberhaupt persönlich sei die Schließung jedoch nicht nachvollziehbar. Letztendlich sei jedoch der Beschluss der Regulierungsbehörde, welche die Schließung rechtskräftig legitimiert, zu akzeptieren. In einem Infoblatt stellte Ram klar, es solle zu keinen Einschränkungen des Postdienstes führen und kundenfreundliche Öffnungszeiten gewährleistet werden. So stellt sich die Frage, ob Fischamend selbst als Postpartner auftreten soll: „Bevor wir als Gemeinde in dieses Geschäft einsteigen, benötigen wir natürlich Einblick, wie sich die von der Post präsentierten Ergebnisse genau zusammensetzen“.

Laut Bürgermeister würde im Sinne der Stadtbelebung Interesse bestehen, die Immobilie der Post AG zu übernehmen und den postalischen Verkehr dort weiterzubetreiben. Dies sei auch das Motiv des vereinbarten Stillschweigens unter den Verhandlungsparteien. Das Vorhaben sei immer noch Gegenstand der Verhandlungen, doch könne die Post AG bei Verkauf niemanden bevorzugen. „Die Post muss die Immobilie per Bieterverfahren versteigern. Daher kann es sein, dass jemand anderes die Immobilie bekommt“, zeigt Ram auf. Eine Lösung hierbei soll im Herbst gefunden werden und 2024 greifen.

Derzeit kämen mehrere Unternehmen für den Postpartner infrage und es werden noch laufend Vorschläge an die Stadtführung herangetragen. „Mir persönlich wäre es am liebsten, wenn wir als Gemeinde diese Aufgabe selbst übernehmen könnten“, erklärt Ram. Eine endgültige Liste von potenziellen Postpartnern soll bis Mitte Juli vorliegen. „Es ist nun mal eine Tatsache, dass die Post AG nicht an der Filiale festhalten will und man muss sich Alternativen überlegen“, so Ram. Dabei sei Fischamend nicht alleine. Auch größere Städte haben einen Postpartner oder stellen ihn als Gemeinde selbst. Dabei verwies Ram auf das von Andreas Babler (SPÖ) geführte Traiskirchen welches selbst erfolgreich eine Poststelle im Gemeindeamt betreibt.

Sozialprojekt im Blick

Thomas Ram habe von dem Inklusionsdefizit in der Region erfahren und recherchiert, wie er dagegen wirken könne, wobei er auf ein potenzielles Sozialprojekt gestoßen sei, bei dem der Postbetrieb von behinderten Personen aufrechterhalten wird. Dazu gibt es verschiedene Anbieter, zum Beispiel die Organisation „pro mente“ beschäftigt sich mit psychisch beeinträchtigten Menschen und gibt ihnen die Chance, in den Arbeitsmarkt einzusteigen. Diese werden von BetreuerInnen begleitet und in ihrer Tätigkeit unterstützt. Renate Strauss erkennt den gesellschaftlichen Mehrwert des Projektes: „Wir haben über 6.000 Einwohnerinnen und Einwohner und so ein Projekt ist für eine Stadt ein Muss“.

Bürgermeister Thomas Ram (RAM) links und Postsprecher Alois Mondschein (r.) in der Postpartner Filiale der burgenländischen Gemeinde Lackenbach. Zwischen ihnen ein Mitarbeiter, gestellt von der Sozialorganisation "pro mente". Foto: Stadtgemeinde Fischamend

„Um mir von dem Projekt ein Bild machen zu können, besuchte ich die burgenländische Gemeinde Lackenbach, wo der Postverkehr bereits von Menschen mit Beeinträchtigung gestemmt wird“, erklärt das Stadtoberhaupt und weist auf ein soziales Defizit: „Leider gibt es wenige Sozialprojekte dieser Art in der Region. Fischamend will sich dem Thema nun annehmen, auch was die Wohnsituation und Tagesbetreuung angeht“. Dies sei somit einer von vielen Schritten in Richtung inklusiver Gesellschaft. Zunächst müsse geprüft werden, ob ein Projekt dieser Art in einer angemessenen Größenordnung für die Fischastadt umgesetzt werden könne.