Velms Pfarrer Ernst Faktor feiert sein 50-Jähriges

Gleich zwei oder genau genommen drei Feierlichkeiten wurden vergangenen Sonntag in der Velmer Pfarre begangen. Schließlich war es der Tag des Erntedankfestes, das diesmal jedoch etwas in den Hintergrund geriet. Schließlich feierte der Velmer Pfarrer Ernst Faktor sein 50-jähriges Jubiläum als Priester sowie seinen 75. Geburtstag.

Nach Velm kam Faktor vor bereits 31 Jahren. Zuvor war er Lehrer im Gymnasium Sachsenbrunn, doch den Großteil seines Wirkens verbrachte er in der Himberger Katastralgemeinde. Und dass er hier Fuß gefasst hat, ist angesichts des gut besuchten Festes recht schnell ersichtlich.

Empathie und Hilfsbereitschaft

Die Velmer Bevölkerung schätzt Ernst Faktor aufgrund seiner Empathie und Hilfsbereitschaft für die Mitmenschen, egal welchen Glaubens, Hautfarbe oder Herkunft, sehr. Er sei volksverbunden und bürgernah. Was in der heutigen Zeit nicht mehr als selbstverständlich erscheint, schafft Faktor, nämlich die jüngeren Generationen anzusprechen und abzuholen. Dies gelingt ihm nicht zuletzt mit seinem seit Jahrzehnten jährlich veranstalteten Kinderpfarrlager.

Neben seiner Tätigkeit als Velmer Pfarrer ist Faktor Feuerwehrseelsorger in Velm und Militärseelsorger in Zwölfaxing. In letzterer Funktion erlebte der Jubilar auch schon so einiges, war er in den letzten Jahrzehnten immerhin bei so manchem Auslandseinsatz dabei. Und selbst in seiner Freizeit ist Faktor stets aktiv und mag es abenteuerlich. So geht er gerne wandern, bergsteigen oder reist durch die Welt. Wenn ein Tag zu Hause ansteht, wird an alten Mopeds oder Motorrädern gebastelt.

Ehrung durch Gemeinde

Nun wurde der Pfarrer groß gefeiert, wobei er selbstlos blieb und am Ende der Festmesse nur nebenbei erwähnte, dass „da draußen (vor der Kirche, Anm.) noch etwas geplant ist“. „Ich bedanke mich bei euch, der Velmer Bevölkerung, dass ich in eurer Mitte aufgenommen wurde und so viel Unterstützung erfahre“, so Faktor. Von Bürgermeister Ernst Wendl (SPÖ) bekam der Pfarrer eine Ehrenurkunde der Marktgemeinde Himberg sowie eine Krawattennadel in Weißgold mit Gravur überreicht.

